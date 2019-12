Udo Zuchantke ist Fußball-Schiedsrichter. Und das seit 65 Jahren. Früher leitete er Spiele in der Bundesliga, heute pfeift er im Berliner Jugendbereich. Seit jeher treibt ihn dabei die Leidenschaft für den Sport an. Von seinem Alter lässt er sich nicht abhalten.

Trotzdem sei er heute noch mit der gleichen Begeisterung als Unparteiischer aktiv wie damals. Seit 65 Jahren leitet der Berliner Fußballspiele. Früher zeigte er Spielern wie Franz Beckenbauer und Günter Netzer in den größten Stadien Deutschlands die Gelbe Karte, heute pfeift er D-Jugendspiele auf kahlen Amateur-Sportanlagen. Mittlerweile ist Udo Zuchantke 83 Jahre alt - deshalb die Pfeife an den Nagel zu hängen, kommt für ihn aber nicht in Frage.

Mindestens ein Spiel pro Wochenende leitet der 83-Jährige. Seine Motivation? Das Spiel an sich und im Alter fit zu bleiben. "Man bewegt sich sonst zu wenig. Auf dem Sportplatz bewegt man sich noch. Ich laufe noch richtig mit - das ist in dem Alter eine besondere Ausnahme", erklärt Zuchantke.

Die frühen Anstoßzeiten der Nachwuchskicker machen ihm dabei nichts aus. Oft trifft er am Wochenende bereits vor 9:00 Uhr an den Sportplätzen ein. Eine knappe Stunde Vorbereitungszeit braucht er, bevor er seine Partien anpfeift. Umziehen, eine kurze Vorstellung bei den Mannschaften - und Anpfiff.

Dennoch stellt auch Zuchantke einen zunehmend härteren Ton auf den Berliner Fußballplätzen fest. Er war deshalb einer der vielen Unparteiischen, die sich am Schiedsrichter-Streik Ende Oktober in Berlin beteiligten. Die Referees wollten eine Zeichen gegen die steigende Gewalt an Schiedsrichtern setzen. "Was heute auf den Straßen los ist, die Ellenbogen, die eingesetzt werden und das egoistische Denken Einiger, ist heute auch auf den Sportplätzen leider Gang und Gebe", schildert Zuchantke seine Erfahrungen.

Den Spaß am Fußball will sich Udo Zuchantke davon aber nicht vermiesen lassen. So lange sein Körper es zulässt, möchte er auch weiterhin Fußballspiele leiten. Jedes Wochenende. Nicht für das Geld, sondern der Begeisterung wegen. So, wie es schon immer war.