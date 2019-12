Union Berlin hat auch das vierte Spiel in Folge im Stadion An der Alten Försterei gewonnen. Durch zwei Treffer von Sebastian Andersson setzten sich die Köpenicker verdient mit 2:0 gegen den 1. FC Köln durch und haben nun schon elf Punkte Vorsprung auf den Mitaufsteiger.

Urs Fischer musste kurzfristig auf Verteidiger Neven Subotic verzichten, der wegen muskulärer Probleme ausfiel. Für ihn rückte Routinier Michael Parensen in die Startelf, im Angriff begann Sebastian Polter neben dem gesetzten Sebastian Andersson.

Beide Teams starteten sehr behäbig in die Partie. Zwar hatte Union in der Anfangsphase leichte Feldvorteile, kam aber selten vor das Gehäuse von Kölns Schlussmann Timo Horn. Da auch die Rheinländer kaum Torgefahr ausstrahlten, sahen die Zuschauer im wie immer ausverkauften Stadion An der Alten Försterei in den ersten 20 Minuten ein schwaches Bundesligaspiel mit wenig Tempo und vielen kleinen Unterbrechungen.

Die erste Chance des Spiels hatten die Geißböcke nach 24. Minuten. Den direkten Freistoß von Birger Verstraete aus knapp 22 Metern hielt Rafal Gikiewicz im Tor der Köpenicker aber sicher. Trotzdem wurden die Gäste in dieser Phase besser, drückten die Eisernen immer öfter an den eigenen Strafraum.