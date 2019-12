Als auf der Pressekonferenz am Dienstag über das bevorstehende Spiel bei Bayer Leverkusen (Mittwoch, 18.30 Uhr) gesprochen wurde, saß nicht der Trainer auf dem Podium, sondern sein Assistent Alexander Nouri . Klinsmann hatte sich am Montag in einem Live-Gespräch auf Facebook den Fragen der Fans gestellt.

Seit drei Wochen hat das neue Trainer-Team nun das Sagen bei Hertha. Nouri empfindet sich und die anderen coachenden Klinsmänner (also Assistent Markus Feldhoff, Torwarttrainer Andreas Köpke und Fitness-Schleifer Werner Leuthard sowie das bisherige Trainer-Personal) als Dienstleister für die Spieler. Mission: Köpfe frei kriegen. Und: irgendwie unbeschadet in die Winterpause kommen. Vier Punkte aus den Spielen in Frankfurt und gegen Freiburg lassen Hertha zumindest mit Blick auf die Tabelle einmal kurz durchatmen. Dass in der Defensive große Verunsicherung herrscht und vor dem gegnerischen Tor wenig zusammenläuft, ist aber auch in der Klinsmann-Ära noch Stand der Dinge. Klinsmann lächelt die Schwächen nach außen weg. Es sei noch Luft nach oben, sagte er etwa nach dem 1:0-Erfolg gegen Freiburg . Aber die Mannschaft sei heiß, die Brust breit, Schritt für Schritt werden seine Spieler unten rauskommen.

Bei einem klassischen Feuerwehrmann, der dem Team aus der Not helfen soll, würde man solche Sätze als Durchhalteparolen abstempeln. Bei Klinsmann wirken die Aussagen wie warme Worte, die unendlichen Optimismus ausdrücken. Nur muss Hertha in Leverkusen und im letzten Spiel des Jahres gegen Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr) punkten, damit der Gute-Laune-Kurs auch tatsächlich in den Köpfen der Spieler ankommt.

Spielerisch will das Trainerteam in Leverkusen auf große Experimente verzichten. Eine kompakte Abwehr sei der Schlüssel zu mehr Sicherheit und Selbstvertrauen, so Alexander Nouri. Auch in der Startelf solle es nicht zu viele Änderungen geben.



Gut möglich also, dass Hertha vier Tage nach dem ersten Sieg unter Klinsmann auf eine ähnliche, wenn nicht sogar die identische Startelf setzen wird. Zumindest sind alle Kicker fit. Auch der lange verletzte Mittelfeldspieler Arne Maier sei wieder so weit aufgebaut, dass er der Mannschaft helfen könne. Alles, so scheint es, ist unter Jürgen Klinsmann ein bisschen anders. Vielleicht gelingt es seiner Hertha ja sogar, diese verkorkste Hinrunde zu einem versöhnlichen Ende zu bringen.