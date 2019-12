Der 1. FC Union Berlin muss zum Hinrundenabschluss eine empfindliche Niederlage verkraften. Bei Fortuna Düsseldorf unterlagen die Eisernen am Sonntagnachmittag mit 1:2 (0:1). Das entscheidende Tor von Erik Thommy fiel erst in der Nachspielzeit. Damit schmilzt Unions Vorsprung auf den Relegationsrang auf fünf Punkte.

Union-Trainer Urs Fischer hatte im Vergleich zur 0:2-Niederlage gegen Hoffenheim unter der Woche zwei Wechsel in seiner Startelf vorgenommen, auf den einzigen Rotations-Positionen, die es in seiner eingespielten Mannschaft derzeit gibt: Vorne stürmte Marius Bülter anstelle von Anthony Ujah, in der Dreierkette kam Vereinslegende Michael Parensen zu einem weiteren Bundesligaeinsatz, Neven Subotic nahm auf der Bank Platz.

Er sah von dort aus ein Spiel, in dem zwei Mannschaften zunächst vor allem über Kampf und Dynamik überzeugen wollten. So entstand ein hektisches Hin und Her mit vielen Zweikämpfen und Ballverlusten auf beiden Seiten und nur wenigen sehenswerten Kombinationen in Richtung Tor. Die Gastgeber kamen mit dieser Art des Fußballspiels zunehmend besser zurecht, Düsseldorfs Stürmer Dawid Kownacki prüfte Union-Torwart Rafal Gikiewicz zwei Mal mit Schüssen von der Strafraumkante (10. und 20. Minute).