Hertha BSC hat zum Jahresabschluss einen Punkt gegen Borussia Mönchengladbach geholt. Gegen den Tabellenzweiten hatten die Berliner zunächst die besseren Chancen, doch die Gäste wurden immer stärker, so dass Hertha mit dem Remis am Ende zufrieden sein konnte.

Der 55-Jährige nahm im Vergleich zum 1:0-Sieg bei Bayer Leverkusen lediglich eine Änderung in der Startelf vor. Weil Mittelfeldspieler Marko Grujic nach seiner fünften gelben Karte gesperrt war, rückte Eduard Löwen für ihn nach.

Hertha BSC hat das Fußballjahr 2019 mit einem Punktgewinn beendet. Gegen den Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach spielten die Berliner am Samstagabend 0:0. Unter Trainer Jürgen Klinsmann sind die Berliner nun bereits seit vier Spielen ungeschlagen.

Hertha drängte auf die Führung, scheiterte jedoch auch im nächsten Versuch knapp. Lukabakios Schuss aus etwa 20 Metern rauschte nur haarscharf am linken Pfosten vorbei. Kurz vor der Pause war Rune Jarstein dann gefordert. Den Schuss von Marcus Thuram blockte der Norweger ab - und so stand es zur Pause 0:0.

Die rund 50.000 Zuschauer im Olympiastadion sahen nach dem Seitenwechsel dann, dass die Gäste vom Niederrhein nun deutlich offensiver wurden. Teilweise fast im Minutentakt war Keeper Rune Jarstein gefordert, doch Denis Zakaria, Alassane Plea und Breel Embolo scheiterten.

"Natürlich wollten wir gewinnen, aber wir haben gegen den Tabellenersten, gemeinsam mit Leipzig praktisch, gespielt. Ich denke, in der ersten Halbzeit war es sehr sehr gut, auch wenn Gladbach mehr Ballbesitz hatte", analysierte Klinsmann. "Wir waren gefährlicher und hatten vier sehr gute Chancen, ein Tor zu machen. Die zweite Halbzeit ging mehr an die Borussia, im Großen und Ganzen geht das Ergebnis in Ordnung."