Im Alter von 80 Jahren - Ex-Hertha-Spieler und -Manager Carl-Heinz Rühl gestorben

30.12.19 | 17:18

Er wurde in Berlin-Kreuzberg geboren, spielte in den sechziger Jahren für Hertha BSC und war später Manager der Berliner: Nun ist Carl-Heinz Rühl im Alter von 80 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Das teilten mehrere Klubs am Montag mit, in denen Rühl gewirkt hat - darunter auch Hertha BSC [herthabsc.de]. Der Zweitligist Karlsruher SC berief sich dabei auf sein familiäres Umfeld.

Teil von Herthas erster Bundesliga-Startelf

In Berlin geboren, ging Rühls fußballerische Karriere im tiefen Westen so richtig los. In Köln spielte er unter anderem unter der Trainer-Legende Hennes Weisweiler bei Viktoria Köln. 1963/64 wechselte er dann zurück in seine Geburtsstadt. Für Hertha BSC lief er in der gerade neu gegründeten Fußball-Bundesliga auf - unter anderem in der ersten Elf des ersten Spieltags. Rühl blieb für zwei Spielzeiten. Als der Klub 1965 wegen Verstoßes gegen das Vertragsstatut des Deutschen Fußball-Bundes - es ging um unerlaubte Handgelder - zwangsweise in die Regionalliga abstieg, verließ er die Hauptstadt. Neun Tore in 54 Spielen hatte Rühl für den Verein erzielt.

Pokalsieger mit dem 1. FC Köln