Hertha BSC - Sieg für die Ostkurve

22.12.19 | 10:38 Uhr

Gegen Borussia Mönchengladbach versucht sich Hertha BSC am Erfolgsmodell der letzten Spieltage. Warum die Mannschaft dabei immer mehr an den Stadtrivalen aus Köpenick erinnert und wer beim 0:0 doch noch als Sieger in den Abend ging. Von Ilja Behnisch

Es gibt zwei Arten von Fußball. Den, den man auf dem Fernseher, Tablet oder Handy sehen kann. Und den, den man im Stadion erlebt. Was für eine beeindruckende Erscheinung Herthas Innenverteidiger Dedryck Boyata etwa ist, das mag man erahnen, wenn man gemütlich daheim auf dem Sofa sitzt. Im Stadion aber, auch aus der mittleren Olympiastadion-Sitzplatz-Rasen-Distanz von gefühlt drei Kilometern, wirkt Belgiens Nationalspieler tatsächlich um fast einen Fernsehturm größer als die offiziell angegebenen 1,88 Meter. Wie beeindruckend Boyata erst wirken würde, wenn er in einem richtigen Fußballstadion aufliefe?

Unions Zwilling

Aber die leidige Stadiondebatte war beim letzten Hinrunden-Topspiel am Samstagabend in der Bundesliga kein Thema. Vielmehr ging es aus Hertha-Sicht darum, die zuletzt als Aufschwung empfundene Punkte-Mauserei zu vergolden und mit einem positiven Grundgefühl in die Vorbereitung auf die Rückrunde zu gehen. Nicht zuletzt deswegen lautete die oberste Devise: Die Null muss stehen. Darüber hinaus ließ sich im Spiel gegen den Tabellenzweiten aus Mönchengladbach feststellen: Die These aus dem Leverkusen-Spiel, Hertha habe zurück zum Dardai-Fußball gefunden, muss sogar verschärft werden. Hertha unter Jürgen Klinsmann, das ist vom Spielansatz fast schon ein Zwilling des Stadtrivalen Union. Nur dass Herthas Stürmer Davie Selke nicht die Qualitäten von Unions Sebastian Andersson besitzt. Also einen dieser sogenannten Wandspieler, die Freunde von hohen langen Bällen sind, die sie festmachen und weiterleiten können.



Herthas Keil ist erfolgreich

Und so überließ Hertha der Borussia am Samstagabend den Ball und weite Teile des Spielfelds. Erst ab Höhe der Mittellinie kümmerten sich Klinsmanns Spieler darum, den Gegner in seinen Bemühungen zu stören. Insbesondere auf die Sicherung des Zentrums hatten sie es dabei abgesehen. Per Skjelbred, Eduard Löwen und Vladimir Darida stellten sich in Keilform gegen jeden Gladbacher Versuch, sich durch das Zentrum zu kombinieren. Mit Erfolg, Gladbachs Spielmacher Florian Neuhaus ließ sich immer wieder weit zurückfallen, um Bälle zu holen, die er auf dem üblichen Passweg einfach nicht bekam. Versuchten die Fohlen hingegen, das Spiel auf die Außen zu verlagern, verschob Hertha den blau-weißen Abwehrriegel mit fast schon "höggschder Disziplin", wie Jogi Löw, Jürgen Klinsmanns ehemaliger leitender Angestellter, einst so gern zu sagen pflegte.



Offensiv überschaubar

Offensiv hingegen war das Spiel der Herthaner recht überschaubar. Zumeist überquerte der Ball nur dann die Mittellinie, wenn er von dem Torhüter Rune Jarstein dazu mit Gewalt genötigt wurde. Was durchaus folgerichtig erschien, schließlich agierte in der Zentrale zwar besagter Keil. Doch der war überdeutlich auf die Ansage bedacht: Safety first!



Chancen gab es dennoch für die Hertha, ein Freistoß auf die Latte war darunter und ein schöner Konter à la Union: Langholz auf der Außenbahn, Einzelaktion, Abschluss. Allein, ein Tor fiel nicht. So schunkelte sich das Spiel in die Kategorie "Typisches 0:0, auch in der Höhe verdient". Weil Gladbach zwar viel Ballbesitz, aber wenig Ideen und Tempo aufbieten konnte. Dass Hertha gegen eine in dieser Saison physisch enorm starke Mannschaft im wahrsten Sinne des Wortes standhaft blieb, tat sein Übriges. Und es verstörte die Gäste. Deren Sturmspitze Breel Embolo kam nach gut einer halben Stunde an die Seitenlinie gelaufen, um das Gespräch mit der Gladbacher Trainer-Troika aus Marco Rose (Chef), René Maric (Taktik-Trainer) und Alexander Zickler (Stürmer-Trainer) zu suchen. Was besser machen, entnervt von diesem ergebnislosen Abnutzungskampf?



And the winner is...die Ostkurve

In den Kabine vertieften beide Mannschaften ihre Gespräche dann offensichtlich. Nach Wiederbeginn bot sich den 50.000 Zuschauern zumindest für gut eine Viertelstunde ein komplett anderes Bild. Schnelle Angriffe auf beiden Seiten und der unbedingte Wille zur Einzelaktion prägten jetzt das Spielgeschehen, und selbst Breel Embolo kam nun zu seinen Chancen. Auch, weil Hertha gut 20 Meter weiter vorn verteidigte und ihrerseits versuchte, das Spiel aktiv zu entscheiden.

Aber wie das so ist mit guten Ideen, oft werden sie verworfen, wenn sich nicht recht bald der Erfolg einstellt. Weshalb sich Hertha ab der 70. Minute wieder vermehrt auf die Abwehrarbeit konzentrierte und das Spiel letztlich 0:0 endete.



Sieger hatte der Schlagabtausch im Olympiastadion dann aber doch noch. Es waren die Hertha-Fans in der Ostkurve, die kurz vor Schluss in Richtung der Gladbacher Anhänger skandierten: "Eure Eltern gehen zum FC Köln." Wie so ein Gesang wohl erst in einem richtigen Fußball-Stadion wirken würde?

