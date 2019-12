In seinem dritten Spiel konnte Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann den ersten Sieg für seine Mannschaft bejubeln. Die Berliner gewannen am Samstagnachmittag zu Hause mit 1:0 (0:0) gegen den SC Freiburg. Den einzigen Treffer des Tages erzielte Vladimir Darida kurz nach der Pause mit einem platzierten Schuss ins linke Eck (53.). Für Hertha BSC war es der erste Bundesliga-Sieg seit dem 3:1-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf Anfang Oktober.

Erstmals unter Trainer Jürgen Klinsmann stand Kapitän Vedad Ibisevic in der Startelf. "Vedad ist ein Fuchs", begründete der Hertha-Chefcoach vor dem Anpfiff bei Sky dessen Aufstellung. Und der 35-Jährige war es auch, der nach einem konzentrierten Beginn beider Teams die erste Gelegenheit hatte. Nach einer Umschaltaktion zog er gemeinsam mit Davie Selke auf das Freiburger Tor zu. Doch umringt von fünf Freiburgern entschied er sich gegen einen Pass, sein Schuss war für Torhüter Mark Flekken kein Problem.

Bei nasskaltem Wetter bekamen die Zuschauer im Olympiastadion kein besonders ansehnliches Spiel geboten, sahen aber, dass sich die Berliner zumindest über das Umschaltspiel immer wieder Möglichkeiten erarbeiten konnten. Doch auch einen Schuss von Javairo Dilrosun aus spitzem Winkel konnte Freiburgs Keeper Flekken entschärfen. Weil auch Davie Selkes Abschluss kurz vor der Pause nach Pass von Lukas Klünter am Tor vorbeisegelte, stand zur Halbzeit weiterhin ein 0:0 auf der Anzeigetafel.

Ein Ergebnis, mit dem sich die Berliner nicht zufrieden geben wollten. Deutlich offensiver und mit mehr Mut zum Risiko starteten sie in die zweite Halbzeit – und gingen wenig später in Führung. Nach einem Doppelpass mit Davie Selke zog Vladimir Darida aus der Distanz ab. Der Tscheche versenkte den Ball mit einem wuchtigen und präzisen Schuss links halbhoch im Tor und ließ die Fans und seinen Trainer von ihren Sitzen aufspringen.

Ein Treffer mit Wirkung - denn jetzt wurde das Spiel deutlich offensiver. Nach einer Ecke der Freiburger köpfte Robin Koch den Ball nur knapp am langen Pfosten vorbei. Wenig später flog ein Fernschuss von Manuel Gulde über das Tor von Rune Jarstein. Die Gäste drängten auf den Ausgleich. Doch die Berliner Verteidigung stand gut und ließ - auch weil Freiburgs Offensive oft zu harmlos blieb - nichts mehr zu.

Durch den Sieg verbessern sich die Berliner in der Tabelle auf den 13. Platz. Die ersten drei Punkte waren auch für den Jahresabschluss wichtig: Denn bereits am Mittwoch (18.30 Uhr) müssen die Hauptstädter bei Bayer Leverkusen ran, am kommenden Samstag (18.30 Uhr) kommt Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach ins Olympiastadion.