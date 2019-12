Das Trainingslager von Hertha BSC in der Winterpause findet wie geplant in Florida statt. Eine von Trainer Klinsmann angedachte mögliche Absage des Trainingslagers in den USA zugunsten einer kürzeren Anreise zum Beispiel nach Spanien ist damit vom Tisch. "Es ist verkürzt, findet aber statt, weil das Commitment vom Club schon gegeben wurde", so Klinsmann. "Da haben wir gesagt: kein Problem."