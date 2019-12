Hertha empfängt Union im Olympiastadion, um Revanche in der inoffiziellen Berliner Stadtmeisterschaft nehmen zu können. Das Hinspiel hatten die Köpenicker im Stadion An der Alten Försterei Anfang November ebenfalls an einem Samstagabend mit 1:0 gewonnen .

Auch das zweite Berliner Bundesliga-Derby zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union findet als sogenanntes Topspiel unter Flutlicht statt. Die Partie des 27. Spieltags wird am Samstag, 21. März, um 18.30 Uhr angepfiffen, wie die Deutsche Fußball Liga am Freitag mitteilte.

Die DFL hat am Freitag die Spieltermine bis einschließlich 28. Spieltag bekannt gegeben.

Für Hertha weicht auch die Partie bei Fortuna Düsseldorf am Freitag, 28. Februar, um 20.30 Uhr vom Standardtermin am Samstagnachmittag ab. Union empfängt den Serienmeister FC Bayern München am Samstag, 14. März, um 18.30 Uhr zum Topspiel. Zudem hat das Team von Trainer Urs Fischer ein - bei vielen Fans unbeliebtes - Montagabendspiel, am 24. Februar um 20.30 Uhr bei Eintracht Frankfurt.