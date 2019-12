Am 15. Spieltag bekommt es Hertha BSC mit dem SC Freiburg zu tun, eine der Überraschungsmannschaften der laufenden Saison. Herthas Trainer Jürgen Klinsmann schaut lieber auf die eigene Mannschaft - und nimmt die Zuschauer in die Pflicht.

"Ich habe euch den Capitano mitgebracht", rief der ehemalige Bundestrainer bei bester Laune in den Medienraum der Hertha, doch in seinem Schlepptau war dann doch nicht etwa Ex-Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack (Spitzname: Capitano, Anm.d.Red.) , sondern natürlich Vedad Ibisevic.

Der zeigte sich aufgeräumt, trotz seiner Reservisten-Rolle unter Klinsmann. Natürlich, so der Bosnier, wolle er immer spielen. "Aber in so einer Situation bin ich auch bereit, der Mannschaft von der Bank zu helfen. Das muss man von einem älteren Spieler auch erwarten." Ebenso gefügig zeigte sich Herthas Sturmtank a.D., als es um das vorgezogene Ende der Herthaner Winterpause ging. Statt am 3. Januar 2020 beginnt die Vorbereitung auf die Rückrunde nun bereits am 29. Dezember 2019. "Es ist nicht angenehm, aber die Situation ist auch nicht angenehm", so Ibisevic.

Und auch sein direkter Vorgesetzter hält offenbar nichts davon, die Lage schön zu reden. "Wir fühlen uns natürlich unter Zugzwang, ist doch klar. Wir sind 15. und wir müssen da weg", sagte Klinsmann und fügte bezüglich der verkürzten Weihnachtsferien an: "Durch die Situation sind wir gefordert, mehr zu tun. Uns wurde bewusst, relativ schnell, dass wir ein paar Tage mehr Training brauchen, dass es sich in Richtung des ersten Spiels (am 19. Januar gegen Bayern München, Anm. d. Red.) auswirkt."