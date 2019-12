Einst bei Bayern, noch früher als Bundestrainer. Und nun bei Hertha. Das zeigt sich nicht nur am großen Klinsmann´schen Trainerstab, den er für seinen Hertha-Job aus dem Hut zauberte. Es zeigt sich auch an Herthas neuem Umgang mit den Medien: So saß am Freitag Marvin Plattenhardt vor dem Computer, um per "Facebook Live" die Fragen der Fans zu beantworten. Erstmals ein Spieler. Eine Anordnung des Trainers, der selbst schon zwei Mal auf diesem Weg mit den Fans kommunizierte. Klinsmann habe damit in den USA gute Erfahrungen gemacht. Also machen sie das bei Hertha jetzt auch so.

Es passiert sehr viel in Westend. Unglaublich, dass Klinsmann erst seit gut drei Wochen Herthas Trainer ist.