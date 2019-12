Bild: imago images/Uwe Kraft

Herthas neuer Pragmatismus - Vom Geist des Dardai

19.12.19 | 12:12 Uhr

Unter Jürgen Klinsmann verwandelt sich Hertha BSC in eine Effizienz-Maschine. Dabei erinnert die Mannschaft stark an einen, den sich nicht mehr wollten in Berlin. Und dessen Spielidee auch weiterhin keine Zukunft hat. Von Ilja Behnisch

Pal Dardai ist zurück bei Hertha BSC. Gut, nicht der leibhaftige Ex-Trainer der Berliner, aber immerhin seine Art, Fußball zu spielen. Die Art Fußball, die eigentlich Vergangenheit sein sollte bei der Alten Dame. Stattdessen sollte ein neuer Ansatz her, weshalb mit Ante Covic ein neuer Trainer her musste. Der auf Offensive setzen wollte, auf Ballbesitz und Kombinationsfußball. Nur so, da waren sich alle einig, sei der nächste Entwicklungsschritt zu machen. Nur dass der nächste Schritt dann einer zurück war.



Safety first

Covic musste gehen, Jürgen Klinsmann kam und die spannende Frage lautete, wie der als Visionär bekannte Ex-Nationaltrainer, der Projektmanager und "Jeden-Tag-Jeden-Spieler-Ein-Bisschen-Besser-Macher", die Mannschaft einschätzen und einstellen würde. Inzwischen ist klar: Klinsmann ist vor allem Pragmatiker. Und der Dardai-Fußball zurück bei der Hertha. Die oberste Maxime: Safety first. Besonders die Auswahl des Mittelfeldpersonals ließ auch in Leverkusen darauf schließen, welche Qualitäten derzeit gefragt sind. Mit Per Skjelbred, Vladimir Darida und Marko Grujic war die Hertha-Zentrale auch in Leverkusen vor allem auf Lauf- und Zweikampfstärke ausgerichtet. Dafür wurde aus der Doppelspitze im Sturm wieder der Einzelkämpfer Davie Selke, flankiert von den Außenstürmern Javairo Dilrosun und Dodi Lukebakio.

Defensiv hui, offensiv?

Und auch wenn die Zahlen eine andere Sprache sprechen, ging der Plan auf. Denn obwohl Hertha nur 46 Prozent der Zweikämpfe für sich entscheiden konnte, wirkte die Defensive so stabil wie zu besten Dardai-Zeiten. Oder wie Jürgen Klinsmann nach Spielschluss sagte: "Wir wussten, dass es gegen einen Europa-Teilnehmer schwer wird. Deshalb haben wir mit einer defensiven Grundordnung begonnen und im weiteren Verlauf auf unsere Stärken über die schnellen Außenspieler gesetzt. Das ist uns gelungen. Wir sind sehr happy." Dürfen sie auch sein, auch, weil das Spielglück auf Seite der Berliner war. Denn auch wenn die Defensive überzeugte - aus dem Spiel heraus gelang Hertha kaum etwas. So kamen dann auch nur 68 Prozent der ohnehin schon nicht gerade zahlreichen 189 Pässe an, die Ballbesitzquote lag bei bescheidenden 29 Prozent. Und doch gewann die Hertha dieses Spiel, weil Karim Rekik in der Folge eines Eckballs und mit einem Nachschuss zu seinem ersten Saisontreffer kam.

Hertha findet Anschluss

Dass es ausgerechnet ein Standard war, der die bei Standards bisher selbst so anfälligen Herthaner zum letztlich glücklichen, aber dennoch nicht unverdienten Sieg führte, setzte dem Pragmatismus von Jürgen Klinsmann die (Interims-)Krone auf. In den bisher vier Spielen unter Klinsmann hat die Mannschaft spielerisch kaum überzeugt, dafür ordentlich gepunktet. Zwei Siege, ein Unentschieden bei nur einer Niederlage führen nicht nur dazu, dass Hertha inzwischen eher wieder Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle gefunden hat, denn im Abstiegskampf zu versinken. Sondern auch dazu, dass Jürgen Klinsmann mit 1,75 Punkten pro Spiel auf Rang vier der erfolgreichsten Hertha-Trainer aller Zeiten steht.

Große Pläne

Zugegeben, eine reichlich dünne, statistische Grundlage. Und eine Ära will der Trainer Jürgen Klinsmann in Berlin ohnehin nicht prägen. Noch gilt die alte Sprachregelung, dass im Sommer ein neuer Übungsleiter die Geschicke übernimmt. Dann soll der Blick wieder über den reinen Überlebenskampf hinaus gerichtet werden. Oder wie Jürgen Klinsmann unter der Woche im Facebook-Livechat mit den Anhängern sagte: "Dieses Jahr ist mit Sicherheit das Allerwichtigste: Weg vom Abstiegsbereich, wieder sicher sein. Im darauffolgenden Jahr müssen wir angreifen Richtung Europa, das ist einfach jetzt die Zielvorgabe, die ist relativ klar. Und dann hoffentlich, dass wir in drei bis fünf Jahren wirklich um einen Titel mitspielen und eine Präsenz haben im Europacup." Der Dardai-Fußball mag zurück sein bei der Hertha. Der Geist allerdings, der ihn ablöste, bleibt.

Sendung: rbbUM6, 19.12.2019, 18:15 Uhr