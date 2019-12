Die Stärken des 1,68 Meter kleinen Ascacibar liegen vor allem in der Balleroberung. Er ist Lauf- und Zweikampfstark, gilt aber auch als Hitzkopf. Bereits 22 gelbe Karten sowie je eine gelb-rote und rote Karte kassierte er in seiner Zeit beim VfB. Zum Ende der abgelaufenen Saison wurde er für sechs Spiele gesperrt, nachdem er einen Gegenspieler angespuckt hatte.

Hertha BSC startet am Sonntag zunächst mit einer Einheit in der Kabine in die Rückrunden-Vorbereitung, am Montag und Dienstag bittet Trainer Jürgen Klinsmann sein Team dann jeweils zu zwei Trainingseinheiten auf dem Platz (10 und 14.30 Uhr). Klinsmann hatte Herthas Trainingsstart vorverlegt und angekündigt, sein Team in der Vorbereitung im Fitness-Bereich arbeiten lassen zu wollen.

Am 2. Januar fliegt Hertha ins Traininsglager in die USA. In Orlando (Florida) trainieren die Berliner eine Woche und absolvieren unter anderem ein Testspiel gegen den Bundesliga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt (MESZ: 9. Januar um 1 Uhr).