imago-images/Zimmermann Audio: Inforadio | 06.12.19 | 11:15 Uhr | Johannes Mohren | Bild: imago-images/Zimmermann

Turbine Potsdam vor Klassiker gegen Frankfurt - Das letzte Duell

06.12.19 | 13:42 Uhr

Über ein Jahrzehnt lang war es das Topduell in der Frauenfußball-Bundesliga. Inzwischen haben Turbine Potsdam und der 1. FFC Frankfurt nichts mehr mit dem Titelkampf zu tun. Doch das Spiel am Samstag ist dennoch ein ganz besonderes. Der rbb zeigt das Spiel am Samstag ab 13.00 Uhr im sportschau.de-Livestream

Es ist das letzte Duell, sagt Matthias Rudolph, Chef-Trainer von Turbine Potsdam, vor der Partie gegen den ewigen Rivalen vom 1. FFC Frankfurt. Das klingt nach schwerer Not, Abstieg oder Insolvenz, ist aber halb so wild und doch bezeichnend. Denn aus dem 1. FFC Frankfurt wird Eintracht Frankfurt, die Mannschaft zieht unter das Dach des Herren-Bundesligisten.

Das Verschwinden der klassischen Frauenfußball-Vereine

Damit wird Potsdam nach aktuellem Stand nur noch einer von vier Vereinen in der Frauenfußball-Bundesliga sein, der eigenständig - also nicht als Frauen-Abteilung eines Profi-Klubs aus dem Männerbereich - existiert. Co-Trainer Dirk Heinrichs sagt im Gespräch mit dem rbb dazu: "Die Tendenz im Frauenfußball ist so, dass es uns als reine Frauen-Fußballmannschaften irgendwann mal erwischt. Dass wir irgendwann mal den Anschluss verpassen an die Topmannschaften, die jetzt oben sind, die einen Männerverein über sich haben." Heike Rheine, Brauweiler Pulheim, Bad Neuenahr oder Rumeln Kaldenhausen. So hießen früher die Frauenfußball-Bundesligisten. Oft mit dem Kürzel FFC für Frauen-Fußball-Club versehen. An ihre Stelle traten längst der VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen oder 1. FC Köln, sie alle haben dabei klassische Frauenfußball-Vereine übernommen.

"Die Hosen voll"

Den anstehenden Klassiker geht Heinrichs erstaunlich pragmatisch an, sagt: "Die Rivalität war ja damals meistens Bernd Schröder und Siggi Dietrich, die sich da immer vor den Spielen in den Medien so ein bisschen gezofft haben." Die beiden Trainer also, die für die goldenen Zeiten ihrer Klubs verantwortlich zeichneten. Und wie golden sie waren! Zwischen den Spielzeiten 2000/01 und 2011/12 kannte die Bundesliga der Frauen genau zwei Titelträger. Sechs Mal gewann Turbine, sechs Mal Frankfurt. Seither machen der VfL Wolfsburg und der FC Bayern München den Titel unter sich aus. Geld regiert die Welt, auch im Frauenfußball, und das meiste Geld haben nunmal die Vereine, die auch einen Männer-Bundesligisten beheimaten. Mit Geld konnten und mussten sie in Potsdam allerdings noch nie überzeugen, das Erfolgsgeheimnis war ein anderes, wie sich Dirk Heinrichs, seit 2003 dabei, erinnert: "Wir hatten damals das Glück, dass wir Top-Spielerinnen hatten und diese Top-Spielerinnen über Jahre zusammenhalten konnten." Turbine wurde immer stärker, "weil wir immer ein eingespielter Haufen waren", sagt Heinrichs. "Das ist ja ganz wichtig im Fußball." Dazu kamen ständig Talente nach Potsdam, die von den besten Spielerinnen des Landes lernen konnten: "Wir hatten Typen wie Nadine Angerer, wie Ariane Hingst. Da hatten die jungen Spielerinnen schon die Hose voll, wenn die gesagt haben, wo es lang geht."



Hintergrund imago/Jan Huebner Turbine Potsdam im Umbruch - Der Abstand nach oben droht größer zu werden

Noch mal Meister? "Dann müssten wir unser Land verlassen"

Deren Weg führte nach und nach aus Potsdam weg. Kein Problem für Heinrichs, das sei "der Werdegang", aber eine Einschränkung macht er dann doch bei "Spielerinnen wie Conny Pohlers, die gesagt haben: Ich gehe nie nach Frankfurt - und schwupp, ist sie nach Frankfurt gegangen." Auch Angerer und Hingst zog es ausgerechnet zum Dauerrivalen. Auch wenn es heute nicht mehr um Titel geht, die Rivalität ist noch lebendig beim Erfolgs-Co-Trainer: "Immer gegen Frankfurt. Das waren die entscheidenden Duelle. Und das hat den Reiz ausgemacht, dass diese Klassiker die Titel entschieden haben. Man hat immer auch was besonderes gemacht. Entweder sind wir vor dem Spiel ins Hotel gegangen, haben sie nochmal eingeschworen, haben eine Video-Analyse gemacht oder ein paar Motiviations-Videos gezeigt. Weil das war der Höhepunkt." Ob Turbine in Zukunft nochmals um die Meisterschaft wird mitspielen können? Heinrichs ist skeptisch: "Turbine Potsdam ist im Moment hinten dran. Und wir können nicht sagen, wir gehen zu einem Bundesliga-Verein der Männer. Dann müssten wir unser Land (Brandenburg; Anm. d. Red.) verlassen. Und das wollen wir nicht. Das geht nicht."



Die jüngste Mannschaft der Liga

Die Unterstützung durch das Land, vor allem aber durch die Wirtschaft müsste und sollte größer sein, sagen er und sein Cheftrainer Matthias Rudolph unisono. Schließlich gebe es keinen anderen Fußball-Bundesligisten in Brandenburg. Um genau zu sein, gibt es aktuell nicht einmal Zweit- oder Drittligisten. Bis es soweit ist, bis Turbine eine bessere Unterstützung erfährt, muss es das Gespür für Talente richten, für das sie in Potsdam traditionell bekannt sind. Mit 22,1 Jahren stellt Turbine die jüngste Mannschaft der Liga. Die meisten von ihnen, so Co-Trainer Heinrichs, könnten mit der alten Rivalität mit Frankfurt wenig anfangen. Für sie geht es zum Rückrunden-Auftakt zunächst einmal um drei Punkte am Samstag. Dann wäre Turbine an Frankfurt in der Tabelle vorbeigezogen, und stünde im besten Fall auf Platz fünf - in jedem Fall aber weiter hinter Wolfsburg, Hoffenheim und Bayern München.

Sendung: Inforadio, 06.12.2019, 11:15 Uhr