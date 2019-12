In der Hauptstadt besitzt der gebürtige Heidelberger noch einen Vertrag bis 2022. In der laufenden Saison kam der Innenverteidiger bei Union von Trainer Urs Fischer nur zu einem Pflichtspieleinsatz im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg. Rapp war im Januar dieses Jahres von Erzgebirge Aue in die Hauptstadt gewechselt.

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin leiht Defensivspieler Nicolai Rapp bis zum Saisonende an den Zweitligisten SV Darmstadt 98 aus. Das gab der Aufsteiger aus Köpenick am Montag bekannt. Der 23-jährige Rapp soll anschließend zu den Eisernen zurückkehren.

In einer Stellungnahme auf der Vereinshomepage äußerte sich Rapp zu seinem Wechsel: "Ich fühle mich bei Union extrem wohl, für mich ist es aber wichtig, so viel Einsatzzeit wie möglich zu haben und in Spielen weiter Erfahrungen auf hohem Niveau zu sammeln. In Darmstadt möchte ich im Team schnell Fuß fassen, persönlich die nächsten Schritte gehen und der Mannschaft helfen, ihre Ziele zu erreichen."

Auch Unions Manager Oliver Ruhnert freut sich über die Leihe: "Dass Nicolai großes Potenzial besitzt, ist unbestritten. Um sich stetig weiterzuentwickeln, soll er jetzt in einer starken 2. Liga möglichst regelmäßig auf dem Platz stehen. Deshalb sehen wir die Leihe nach Darmstadt als Win-Win-Situation für alle beteiligten Parteien. Wir wünschen Nicolai Rapp alles Gute für die Rückrunde und freuen uns, wenn er im Sommer zurück nach Berlin kommt."