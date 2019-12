Es soll in der Tat ein paar Fans im rot-weißen Trikot geben, die von internationalen Reisen mit Union träumen. Die Anhänger dürfen das laut Fischer, der Trainer selbst ist Realist: "Ich denke von Spiel zu Spiel und halte an unserem Ziel Klassenerhalt fest, dass wird schwer genug."

Niemand soll sich auf dem bisher Erreichten ausruhen, auch darauf achtet der Trainer. Unions erfahrenster Bundesligaspieler, Christian Gentner, findet daher auch die passenden Worte zur Köpenicker Euphorie: "Wir sollten uns jetzt nicht auf die Schultern klopfen lassen." Der Schwabe will in seinem 390. Bundesligaspiel weiter Punkte mit den Köpenickern sammeln. Je mehr, desto besser.

Paderborns 1:0-Sieg letztes Wochenende gegen Werder Bremen ist für Urs Fischer eine Warnung: "Wir müssen viele Eins-gegen-Eins-Situationen bestreiten und gewinnen. Wir müssen kompakt sein und das Spielfeld so kurz wie möglich halten." Paderborn, mit dem ehemaligen Cottbuser Stürmer Streli Mamba, lebt von der Schnelligkeit. Es gilt daher, wachsam zu sein, fordert Unions Trainer, der in der vergangenen Zweitligasaison keines der beiden Duelle gegen Baumgarts Paderborn gewinnen konnte.

Für jenen Steffen Baumgart ist das Spiel gegen Union ein besonderes Duell. Zwischen 2002 und 2004 war er für die Rot-Weißen aktiv und erzielte in der Zeit 23 Tore. Der gebürtige Rostocker lebt mit seiner Familie immer noch in Köpenick, nicht weit vom Stadion An der Alten Försterei entfernt. Es ist kein Geheimnis, dass Paderborns Trainer immer noch ein besonderes Verhältnis zu den Eisernen hat. Doch am Ende zählen am Sonnabend nur Punkte.



Der 1. FC Union weist trotz des 10. Tabellenplatzes die Rolle des Favoriten klar von sich. "Paderborn ist mehr unter Druck als wir", sagt Christian Gentner. "Wir wollen einen direkten Konkurrenten auf Distanz halten, Favoritenrolle hin oder her." Bei den Köpenickern geht der Blick weiterhin nur nach unten, träumen dürfen gern die Anderen. Ein gutes Zeichen, dass sich der Aufsteiger nach den starken Wochen nicht hängen lässt. Doch das würde Trainer Urs Fischer sowieso nicht zulassen.

Sendung: rbb24, 12.12.2019, 21:45 Uhr