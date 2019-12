Unions letztes Spiel des Jahres in Düsseldorf

Ein herausragendes sportliches Jahr könnte Union Berlin am Sonntag mit einem Sieg beenden. Trainer Urs Fischer will gegen abstiegsbedrohte Düsseldorfer noch einmal die Tugenden seines Teams sehen - und danach bei Weihnachtstraditionen entspannen.

Urs Fischer fiebert Weihnachten entgegen. Ein paar freie Tage genießen, den Kopf freikriegen. "Natürlich freue ich mich auf die Festtage. Endlich wieder mal im Kreis der Familie zu sein. Das tut schon auch gut. Familie ist Familie", sagt der Schweizer.

Doch bevor der 53-Jährige in seiner Heimat mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern ein paar besinnliche Tage verbringen kann, sind er und seine "zweite Familie" noch einmal gefordert. Am Sonntag (15.30 Uhr) ist der 1. FC Union Berlin in Düsseldorf zu Gast.