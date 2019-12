Bild: imago/Bernd König

Union vor Hoffenheim - Auf dem Weg zur Bundesligareife

16.12.19 | 18:56 Uhr

Union Berlin will sich und seine Fans im letzten Heimspiel 2019 für ein beeindruckendes Jahr belohnen. Dabei helfen soll gegen die TSG Hoffenheim auch einer, für den es ein besonderes Spiel wird: Denn Florian Hübner dürfte auf seinen Bruder Benjamin treffen.



Florian Hübner ist bescheiden, was seinen Status unter den Profis angeht: Das Prädikat "Bundesligaspieler" will er erstmal noch nicht für sich reklamieren. Dabei stand Hübner zuletzt zwei Mal in Folge in Unions Startelf, gegen Schalke wurde der Innenverteidiger außerdem eingewechselt, so kommt er auf 244 Spielminuten. "Als Bundesligaspieler fühlt man sich glaube ich, wenn man eine ganze Saison gespielt hat", legt Hübner für sich fest. Aber klar, "die beiden Spiele von Beginn an haben gut getan", gibt er zu.



Florian Hübner (links) und Benjamin Hübner (zweiter von links) 2010 gemeinsam im Trikot von Wehen Wiesbaden. | Bild: imago/Rene Schulz

Hoffen aufs Bruderduell

Denn ein bisschen erlebte der 28-Jährige zu Beginn dieser Saison ein Déja-Vu: Wie schon in seinem ersten Bundesliga-Anlauf bei Hannover 96 ging er als Stütze der Aufstiegself in die Sommervorbereitung, damals wie in diesem Jahr wurde hochklassige Konkurrenz auf seiner Position verpflichtet und Hübner verlor seinen Stammplatz. Dieses Mal war er verletzungsbedingt sogar bis in den November ganz außen vor. Aber seit der Verletzung von Keven Schlotterbeck ist Hübner wichtig - gerade noch rechtzeitig für ein besonderes Spiel: Das Duell mit Bruder Benjamin, der bei der TSG Hoffenheim längst über alle Zweifel erhaben die Bundesliga-Reife erworben hat (insgesamt 100 Spiele für Hoffenheim und Ingolstadt). "Ich hoffe natürlich, dass er spielt und wir aufeinandertreffen", sagt Florian Hübner über seinen zwei Jahre älteren Bruder. Der hatte der TSG zuletzt nämlich krankheitsbedingt gefehlt, so dass das Bruderduell noch nicht sicher ist. Thema ist es zwischen den beiden gerade eher weniger: "Wir reden eigentlich viel über Fußball, praktisch fast nur", beschreibt Florian, aber: "wenn es auf das direkte Aufeinandertreffen geht, dann reden wir über andere Sachen. Man will ja auch nichts sagen, ist ein bisschen blöd." Schließlich geht es für Union darum, eine Serie aufrecht zu erhalten.



Fröhlicher Jahresabschluss im "Wohnzimmer"

Vier Heimspiele in Folge konnten die Eisernen zuletzt gewinnen, in der Heimtabelle der Liga steht Union Berlin auf Platz fünf, sogar noch vor Schalke 04 oder RB Leipzig. "Hier fühlt man sich einfach wohl", beschreibt Florian Hübner sein Heimspiel-Gefühl: "Die Fans hier, wenn du auf den Platz läuft, dann weißt du: Die brennen 90 Minuten, also brennst du auch 90 Minuten." Auch Trainer Urs Fischer nennt die Anhänger einen "zentralen Punkt" für die Heimstärke seiner Mannschaft und bemerkt dann: "Jeder fühlt sich doch eigentlich in seinem eigenen Wohnzimmer am wohlsten". Nun ist man selbst im urigen Stadion an der Alten Försterei noch ein Stück davon entfernt, dass Urs Fischer am Dienstagabend in Pantoffeln zur Bank schlurfen, die Füße auf den Couchtisch legen und das Spiel zurückgelehnt mit einer Tüte Snacks genießen wird, aber es bedarf keiner hellseherischen Fähigkeiten, dass Spieler und Trainer nach dem Schlusspfiff für ein außergewöhnliches Jahr 2019 gefeiert werden. "Da wird man dann schon dann mal nachdenken, was hier in diesem Stadion alles passiert ist", sagt Florian Hübner.



Fischer kennt "beide Gesichter" der Hoffenheimer

Einen dieser Momente hat übrigens auch sein Bruder miterlebt. Denn als Union im Mai in der Relegation gegen den VfB Stuttgart den Aufstieg klar machte, saß Benjamin Hübner auf der Tribüne. "Der hat natürlich auch gesagt: Was hier los ist, was hier abgeht, das ist etwas Besonderes", berichtet Florian Hübner. Und weil er seinem Bruder und dessen Team auch schon das ein oder andere Mal bei der Arbeit zugeschaut hat, weiß der Unioner Hübner, worauf es ankommt gegen die TSG: "Das ist eine spielerisch super Mannschaft, die gut hinten raus spielt. Genau das müssen wir verhindern", erklärt er vereinfacht. Sein Trainer versichert, dass man sich vor dem Spiel gegen die taktisch variablen Hoffenheimer sowohl auf einen tiefstehenden, als auch auf einen hoch pressenden Gegner eingestellt habe - auf "beide Gesichter" der TSG.



Mehr zu Florian Hübner Der 28-jährige Abwehrspieler debütierte 2009 in der dritten Liga beim SV Wehen Wiesbaden. Nach seinen Stationen beim Zweitligisten SV Sandhausen und bei Hannover 96 (1. und 2. Bundesliga) wechselte er zur Saison 2018/2019 zum 1. FC Union Berlin. Florian Hübner hat zudem zwei Spiele für die deutsche U-20 Nationalmannschaft absolviert.

Florian Hübner müsste sich für Weihnachten was überlegen

Es ist tabellarisch gesehen ein Spiel auf Augenhöhe - Mit einem Sieg könnte Union Berlin den nächsten Sprung in der Tabelle machen, vorbei an Hoffenheim auf Platz neun. Und Florian Hübner könnte sich dann wohl schon mal etwas für die Feiertage überlegen, denn gewänne Union gegen Hoffenheim, dann stünden die Chancen gut, dass er als familieninterner Tabellenführer in die Weihnachtsferien geht - Union hätte dann nach Frankfurt (dort ist sein Vater Bruno Sportdirektor) auch Hoffenheim und Bruder Benjamin überholt. "Da würde ich mir dann schon noch was Gutes einfallen lassen", lacht Florian Hübner. Ein Wunder wäre dieser Umstand längst nicht mehr. Und das ist ein sicheres Zeichen, dass Union Berlin selbst nach den hohen hübnerschen Maßstäben auf einem guten Weg ist, seine Bundesligareife in dieser Saison schon vorzeitig zu erhalten.