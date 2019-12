Der gebürtige Potsdamer Daniel Frahn hat erfolgreich gegen seine Kündigung beim Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC geklagt. Das Chemnitzer Arbeitsgericht erklärte die Kündigung des Klubs am Mittwoch für nicht berechtigt, das Arbeitsverhältnis bestehe somit weiterhin.

Allerdings teilte der Verein mit, gegen das Urteil Berufung einzulegen. "Die Entscheidung wird damit nicht rechtskräftig. Damit bleibt die Kündigung des Spielers Frahn aufrechterhalten", hieß es in einer Stellungnahme des Vereins: "Daniel Frahn wird also auch weiterhin nicht am Trainings- und Spielbetrieb des Chemnitzer FC teilnehmen." Zudem erklärte ein Klubsprecher, Frahn werde der Zugang zum Vereinsgelände verwehrt.