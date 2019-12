"Hallo lieber Marvin, ich habe gehört, dass du neulich bei uns vorbeigekommen bist im Training. Und dass du mich gerne kennenlernen wolltest. Hat nicht geklappt", sagt Klinsmann in einer kurzen Video-Botschaft, die der Verein am Mittwoch auf seinem Youtube-Kanal veröffentlichte. "Wenn du das nächste Mal kommst, dann wartet ein Trikot hier auf dich und dann machen wir vielleicht ein Bildchen miteinander und dann weißt du, was die Spielregeln bei uns sind."

Kurz zuvor hatte der Youtuber, der erst Ende Oktober bei Hannover 96 das Gleiche versucht hatte, seinen gut zehnminütigen Zusammenschnitt hochgeladen. Nach drei Stunden hatten ihn mehr als 20.000 Menschen angeklickt. "Ich hatte schon darauf spekuliert, dass Klinsmann nach vier Tagen nicht alle Spieler kennen kann", erzählt Marvin darin, und er berichtet detailliert über seinen Coup und über den Moment, als die ersten Spieler realisierten, wer da eigentlich mit ihnen auf dem Trainingsplatz steht. "Was für eine Ehre. Arne Maier erkennt mich. Und was für ein Typ er ist. Er verpfeift mich nicht einmal."