Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann wird die Spieler von Hertha BSC wohl noch in diesem Jahr zur Vorbereitung auf die Rückrunde begrüßen. "Eigentlich war der 2. Januar mit der Abreise nach Florida als Start vorgesehen, doch wir wollen vier oder fünf Tage früher einsteigen", sagte der

Coach in einem Facebook-Chat am Dienstag. Anschließend bestätigte der Verein, dass eine eventuelle Neuplanung der Vorbereitung zur Diskussion stehe.

Auch die geplante USA-Reise stehe noch auf dem Prüfstand. Nach Informationen des "kicker" überlege der Klub, sein Trainingslager stattdessen in Spanien abzuhalten. Hertha empfängt zum Start der Rückrunde am 19. Januar 2020 Rekordmeister Bayern München.