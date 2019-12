Der FC Energie Cottbus kommt nicht zur Ruhe. Nur drei Tage nach dem Rücktritt von Trainer Claus-Dieter Wollitz ist Werner Fahle nicht mehr Präsident des Fußball-Regionalligisten. Fahle war erst seit einem Jahr im Amt und galt als enger Vertrauter von Trainer Wollitz. Auf sein Bestreben hin soll Wollitz zuletzt ein neuer Zweijahresvertrag vorgelegt worden sein.

Fahle, der zuvor bereits Vize-Präsident des Vereins war, ist von seinem Posten zurückgetreten. In einer persönlichen Stellungnahme auf der Vereinswebsite heißt es: "In einigen Dingen, insbesondere der Trainerfrage, gab es unterschiedliche Auffassungen innerhalb des Vereins, die nicht in Übereinstimmung zu bringen waren."