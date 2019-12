Die Vereinsführung von Hertha BSC hat bekräftigt, dass Spieler der U16-Mannschaft bei einer Partie in der B-Junioren-Regionalliga Nordost am Wochenende rassistisch beleidigt worden sind.

Am Montagnachmittag verteidigte der Verein noch einmal den Schritt, das Regionalligaspiel beim VfB Auerbach am Samstag abgebrochen zu haben: "Ich glaube nicht, dass unser Trainer beim Stand von 2:0 für uns in der 68. Minute das Spiel herschenkt, wenn nicht irgendwas Gravierendes passiert ist", sagte Paul Keuter, Mitglied der Hertha Geschäftsführung, rbb|24. "Insofern stehen wir da komplett hinter unserem Trainer und dem gesamten Team, die diese Entscheidung getroffen haben."