Energie Cottbus und die Trainerfrage - Wollitz zögert Entscheidung hinaus

12.12.19 | 17:23 Uhr

Bleibt Claus-Dieter Wollitz über die Saison hinaus Trainer in Cottbus oder nicht? Eigentlich wollte der 54-Jährige an diesem Wochenende seine Entscheidung bekanntgeben. Doch es sieht so aus, als würde es damit noch dauern. Weshalb, erklärt Andreas Friebel.

Für Außenstehende scheint es kaum nachvollziehbar. Energie Cottbus steht auf Platz eins in der Regionalliga-Tabelle und Trainer Wollitz fühlt sich, nach eigener Aussage, in der Lausitz sehr wohl. Eine Vertragsunterschrift scheint da eine Formalie zu sein. Ist es aber nicht.



"Ich mache diese Entscheidung nicht vom Tabellenplatz abhängig. Ich weiß, was auf uns zukommt. Und unter diesen Rahmenbedingungen ist es nicht selbstverständlich, dass Cottbus Erster ist", so Wollitz am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC (Samstag um 13:30 Uhr).

Mit Rahmenbedingungen meint Wollitz in erster Linie den finanziellen Rahmen. Diese Saison konnte nur durch verschiedenste Spendenaktionen und das Bayernspiel im DFB-Pokal abgesichert werden. Das alles gibt es in der nächsten Spielzeit aber nicht mehr. Die Chance eine halbwegs schlagkräftige Mannschaft zusammenzubekommen, ist damit ziemlich gering. Deshalb sprachen Claus-Dieter Wollitz und Präsident Werner Fahle zuletzt häufiger miteinander.



"Er würde mir gern mehr Geld zur Verfügung stellen. Das geht aber nicht, weil sich der Verein entschieden hat, ein Nachwuchsleistungszentrum zu unterhalten", sagt Wollitz und fügt an: "Die U17 und U19 sollen in der Bundesliga spielen. Und auch die Nachwuchstrainer sollen alle festangestellt sein. Das alles nimmt uns Volumen. Ich sage aber, dass das Aushängeschild eines Klubs die Profimannschaft sein sollte."

Keine Selbstverständlichkeit

Neben dem Richtungsstreit über die sportliche und finanzielle Ausrichtung des Nachwuchses, kostet auch das Stadion der Freundschaft richtig Geld. Zu Bundesligazeiten gekauft, beträgt der jährliche Unterhalt weit über eine Million Euro. Für die vierte Liga normalerweise unbezahlbar. "Das ist alles auf erste und zweite Liga konzipiert. In der dritten Liga, wo es wenig Fernsehgelder gibt oder in der vierten Liga, wo es gar kein Geld gibt, ist so was zu unterhalten sehr schwierig." Schon länger laufen Gespräche mit der Stadt, den Klub zu entlasten. Aber das dauert. Dass trotz dieser wirtschaftlichen Probleme Energie inzwischen den ersten Tabellenplatz in der Regionalliga übernommen hat, ist nicht selbstverständlich. Spricht aber für die gute Arbeit, die Wollitz leistet. "Ich habe nach wie vor Bock auf den Fußball hier. Man muss dafür aber auch die Möglichkeiten haben. Denn diese Mannschaft ist gut, man kann aber nicht erwarten, dass sie Erster wird."



Konkurrenzangebot für Wollitz

Noch hat Wollitz Hoffnung, dass sich mit Blick auf die neue Saison finanziell etwas bewegt. Deshalb deutet viel darauf hin, dass es an diesem Wochenende doch noch keine Entscheidung seine Zukunft betreffend gibt. Denn Stand jetzt würde Wollitz den unterschriftsreifen Zweijahresvertrag ablehnen. Den hatte der Verein ihm Ende November angeboten. Er gilt für die Regionalliga und die dritte Liga. Wie der 54-Jährige am Donnerstag erklärte, gab es vor dem Vertragsangebot von Energie eine konkrete Anfrage eines anderen Klubs ihn zum 1.1.2020 zu verpflichten. Energie Cottbus hat ihm für einen Wechsel aber keine Freigabe gegeben.