Die Zweitvertretung von Hertha BSC hat das Spitzenspiel in der Regionalliga Nordost gegen Lokomotive Leipzig mit 1:2 verloren.

Im heimischen Amateurstadion auf dem Olympiagelände ging die Mannschaft von Trainer Andreas "Zecke" Neuendorf dabei zunächst in Führung. In der 30. Minute war es Lazar Samardzic, der nach schöner Vorarbeit von Jessic Ngankam aus der Distanz in den Winkel schlenzte.