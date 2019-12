Bild: imago images/Matthias Koch

2:0-Sieg in Lichtenberg - Cottbus jetzt punktgleich mit dem Tabellenführer

01.12.19 | 17:17 Uhr

Energie Cottbus hat Favoritenschreck Lichtenberg 47 mit 2:0 bezwungen und drängt stärker denn je in dieser Regionalliga-Saison Richtung Tabellenspitze. Es war am Ende ein verdienter Sieg für die Lausitzer - auch weil sie deutlich effektiver spielten.

Die Serie von Energie Cottbus geht weiter: Die Lausitzer haben am Sonntag in der Regionalliga Nordost bei Lichtenberg 47 mit 2:0 (1:0) gewonnen - und stehen damit punktgleich mit Tabellenführer VSG Altglienicke auf dem zweiten Tabellenplatz. Es war das nunmehr zwölfte Liga-Spiel ohne Niederlage hintereinander für das Team von Claus-Dieter Wollitz im Poststadion in Moabit. Dorthin hatte Aufsteiger Lichtenberg ausweichen müssen, weil in der eigenen Heimstätte - dem Hans-Zoschke-Stadion - aktuell renoviert wird.

Rangelov trifft mit erster Chance

Die Cottbuser standen zu Beginn zwar auf dem Platz, nahmen aber nur sehr bedingt am Spiel teil. Mit Passivität konnte man das, was das Team zeigte, freundlich umschreiben. Lethargie, ja: Verschlafenheit traf es aber auch. Ein Eindruck, den der Trainer teilte. "Wir haben ganz schwer in die Partie reingefunden", sagt Claus-Dieter Wolitz dem rbb. "Wir hatten keine gute Zweikampfführung und haben uns sehr schwer damit getan, dass sie uns so aggressiv angelaufen haben." So übernahm Lichtenberg die Kontrolle und hätte mit ein bisschen Glück durchaus in Führung gehen können: Nach knapp zehn Minuten flipperte eine flache Hereingabe von der Grundlinie unkontrolliert durch den Strafraum der Lausitzer, prallte gegen das Bein von 47-Stürmer Thomas Brechler und ging denkbar knapp am Tor vorbei. Zu mehr Gelegenheiten kamen die Hausherren aber nicht - und Cottbus besser ins Spiel. Es wurde mehr und mehr eine ausgeglichene Partie. Höhepunkte? Absolute Fehlanzeige. Bis zur 35. Minute, als Moritz Broschinski vom rechten Strafraumeck flankte und der Ball exakt auf den Kopf von Dimitar Rangelov landete. Der hatte sich - mit all der Erfahrung, die ein 36-jähriger Stürmer-Routinier nun einmal hat - abgesetzt und traf zum 1:0 für den Tabellenzweiten. Es war die Führung mit der ersten Chance für die Cottbuser. Maximale Effektivität.

Wollert pariert stark

Und fast hätten die Gäste kurz darauf sogar erhöht. Dieses Mal brachte Axel Borgmann den Ball von der linken Seite in den Strafraum und Moritz Broschinski - eben noch Vorlagengeber - kam drei Meter vor dem Tor völlig frei zum Kopfball. Eine hundertprozentige Chance - eigentlich. Doch der Abschluss des 19-Jährigen war zu unplatziert und so konnte Niklas Wollert im Lichtenberger Tor mit einem Glanzreflex parieren (40.). Cottbus verpasste das 2:0 und hätte kassierte kurz vor der Pause fast noch den Ausgleich. Doch ein Kopfball von Brechler nach einer Ecke landete nur am Außennetz (45.). Aus dem müden Kick der ersten halben Stunde war inzwischen ein packendes Spiel geworden. Das blieb es auch nach Seitenwechsel. Zunächst jubelten wieder clevere Cottbuser: Dimitar Rangelov hatte Berkan Taz in Szene gesetzt - und der traf von der halblinken Seite (57.). Die Lichtenberger protestierten und monierten ein Foul von Taz gegen David Hollwitz vor dem Treffer. Doch der hatte Bestand. Es war bereits das zehnte Saisontor für den 20-Jährigen, den die Lausitzer von Bundesligist Union Berlin ausgeliehen haben.

Lichtenberg vergibt Elfmeter

Lichtenberg gab sich keinesfalls auf, im Gegenteil. Es folgte die beste Phase der Mannschaft, die zuvor zahlreiche Favoriten das Fürchten gelehrt hatte. Aber trotz bester Chancen gelang es dem Aufsteiger nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Immer wieder entschied Lennart Moser im Cottbuser Tor das Privatduell mit 47-Stürmer Brechler für sich. Und auch einen Handelfmeter von Hollwitz konnte er parieren (63.). So blieb es beim 2:0.

Es war nicht so einfach. Aber es ist ein ganz wichtiger Sieg für uns. Wir haben uns durchgekämpft. Dimitar Rangelov

"Es war nicht so einfach. Ein ganz wichtiger Sieg für uns. Wir haben uns durchgekämpft", sagte nach dem Spiel Torschütze und -vorbereiter Rangelov dem rbb - und haderte ein wenig mit dem Untergrund: "Wir sind spielerisch die klar bessere Mannschaft. Der Platz hat aber nicht zugelassen, dass wir unseren Stil so zeigen können." Wollitz hatte gemischte Gefühle. Er sei "mit dem Ergebnis zufrieden" - die Art und Weise stimmte ihn nur bedingt glücklich. "Da können die Jungs aber nichts dafür. Das sind Entwicklungsprozesse, die bei einer neuen Mannschaft vorkommen. Wir sollten das Positive nehmen. Das ist, dass wir 36 Punkte haben. Und das Spiel trotzdem aufarbeiten."

Fürstenwalde und Viktoria 1889 gewinnen

In den weiteren Sonntagsspielen hat Union Fürstenwalde das Brandenburg-Derby gegen Optik Rathenow für sich entschieden. Der Favorit, der sich damit auf Platz sechs der Regionalliga Nordost schiebt, setzte sich gegen die Gäste aus dem Tabellenkeller mit 3:1 (3:0) durch. Kimmo Markku Hovi (28.) brachte das Team von Matthias Maucksch mit seinem siebten Saisontreffer in Führung. Darryl Julan Geurts (36., 43.) sorgte mit einem Doppelschlag noch vor der Pause für die Vorentscheidung. Yavuz Aydogdu gelang nur noch der späte Ehrentreffer (87.). Viktoria 1889 Berlin konnte bei Wacker Nordhausen einen Auswärtssieg feiern. Bei den Thüringern mit Aufstiegsambitionen, bei denen zurzeit jedoch große Unruhe wegen nicht rechtzeitig gezahlter Gehältern herrscht, gewann das Team von Benedetto Muzzicato mit 1:0 - und sprang damit auf den achten Tabellenplatz. Das entscheidende Tor gelang dem Kapitän: Christoph Menz traf nach einer Ecke mit einem Schuss von der Strafraumgrenze (44.).

Fußball Regionalliga und Oberligen Regionalliga Nordost

NOFV-Oberliga Nord

NOFV-Oberliga Süd Mittwoch, 27.November, 19.00 Uhr BFC Dynamo - Wacker Nordhausen 3:1 (2:1) Freitag, 29.November, 18.00 Uhr Hertha BSC II - Rot-Weiß Erfurt 0:0 Freitag, 29.November, 19.00 Uhr VSG Altglienicke - FC Lok Leipzig 2:2 (1:2) SV Babelsberg 03 - Berliner AK 07 0:4 (0:2) Sonntag, 01.Dezember, 13.30 Uhr Lichtenberg 47 - Energ.Cottbus 0:2 (0:1) Germania Halberstadt - VfB Auerbach 0:2 (0:0) Union Fürstenwalde - Optik Rathenow 3:1 (3:0) Bischofswerdaer FV - ZFC Meuselwitz 2:2 (1:0) Wacker Nordhausen - FC Viktoria 1889 0:1 (0:1) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. VSG Altglienicke 17 11 3 3 44:21 +23 36 2. Energ.Cottbus 17 11 3 3 41:26 +15 36 3. FC Lok Leipzig 17 9 7 1 31:19 +12 34 4. Hertha BSC II 17 10 3 4 47:25 +22 33 5. Wacker Nordhausen 17 9 2 6 37:26 +11 29 6. Union Fürstenwalde 17 7 4 6 31:24 +7 25 7. BFC Dynamo 16 7 4 5 20:21 -1 25 8. FC Viktoria 1889 17 5 9 3 18:13 +5 24 9. Lichtenberg 47 17 6 5 6 22:19 +3 23 10. VfB Auerbach 17 7 2 8 31:34 -3 23 11. Berliner AK 07 17 5 5 7 29:28 +1 20 12. ZFC Meuselwitz 17 5 5 7 25:29 -4 20 13. Chemie Leipzig 16 4 7 5 17:19 -2 19 14. Rot-Weiß Erfurt 17 3 7 7 16:25 -9 16 15. Germania Halberstadt 17 3 6 8 20:30 -10 15 16. Optik Rathenow 17 3 5 9 14:35 -21 14 17. SV Babelsberg 03 17 1 8 8 17:32 -15 11 18. Bischofswerdaer FV 17 2 3 12 15:49 -34 9 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)

Freitag, 29.November, 19.30 Uhr FC Strausberg - TSG Neustrelitz 1:1 (1:1) Greifswalder FC - Tennis Borussia Berlin 0:0 Freitag, 29.November, 20.00 Uhr MSV Pampow - SV Victoria Seelow 2:2 (1:0) Samstag, 30.November, 13.00 Uhr Torgelower FC Greif - F.C. Hertha 03 Zehlendorf 1:2 (0:1) Brandenburger SC Süd 05 - Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin 1:1 (1:1) Samstag, 30.November, 14.00 Uhr SC Staaken 1919 - 1.FC Lok Stendal 4:3 (1:2) Sonntag, 01.Dezember, 13.00 Uhr SV Tasmania Berlin - Charlottenburger FC Hertha 06 1:5 (0:1) F.C. Hansa Rostock II - Ludwigsfelder FC 3:0 (1:0) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Tennis Borussia Berlin 14 10 2 2 43:11 +32 32 2. F.C. Hertha 03 Zehlendorf 14 10 2 2 33:14 +19 32 3. F.C. Hansa Rostock II 14 9 3 2 41:15 +26 30 4. Greifswalder FC 13 9 3 1 26:11 +15 30 5. TSG Neustrelitz 14 7 4 3 21:18 +3 25 6. MSV Pampow 14 7 3 4 32:15 +17 24 7. Torgelower FC Greif 14 6 2 6 23:19 +4 20 8. SC Staaken 1919 14 5 3 6 33:28 +5 18 9. Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin 14 4 6 4 18:20 -2 18 10. Ludwigsfelder FC 15 5 3 7 24:29 -5 18 11. SV Victoria Seelow 15 3 6 6 21:36 -15 15 12. SV Tasmania Berlin 14 3 2 9 18:30 -12 11 13. FC Strausberg 15 3 2 10 16:46 -30 11 14. 1.FC Lok Stendal 13 1 7 5 14:27 -13 10 15. Brandenburger SC Süd 05 15 2 4 9 11:30 -19 10 16. Charlottenburger FC Hertha 06 14 2 2 10 12:37 -25 8 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte

Freitag, 29.November, 19.30 Uhr SG Union Sandersdorf - FC International Leipzig 0:2 (0:2) Samstag, 30.November, 13.00 Uhr VfB 1921 Krieschow - FC Eilenburg 0:1 (0:0) FSV Martinroda - TV Askania Bernburg 3:1 (1:1) VFC Plauen - FC Oberlausitz Neugersdorf abges. Samstag, 30.November, 14.00 Uhr VfL 96 Halle - FSV Wacker Nordhausen II 1:4 (0:2) Sonntag, 01.Dezember, 13.00 Uhr 1.FC Merseburg - FC Carl Zeiss Jena II 1:3 (0:1) VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - FC Einheit Rudolstadt 2:1 (1:0) FC Grimma - FSV 63 Luckenwalde 0:1 (0:1) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. FSV 63 Luckenwalde 14 11 2 1 47:16 +31 35 2. FC Carl Zeiss Jena II 15 10 2 3 31:17 +14 32 3. FC Eilenburg 14 6 6 2 29:19 +10 24 4. FC International Leipzig 14 7 2 5 28:13 +15 23 5. FC Einheit Rudolstadt 14 6 5 3 26:14 +12 23 6. 1.FC Merseburg 14 7 2 5 35:31 +4 23 7. VFC Plauen 13 7 2 4 27:23 +4 23 8. FSV Wacker Nordhausen II 14 6 3 5 33:32 +1 21 9. SG Union Sandersdorf 15 5 5 5 26:18 +8 20 10. FC Oberlausitz Neugersdorf 13 6 2 5 23:24 -1 20 11. FC Grimma 14 6 1 7 26:28 -2 19 12. VfL 96 Halle 14 5 3 6 18:30 -12 18 13. VfB 1921 Krieschow 14 4 2 8 26:37 -11 14 14. VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 14 2 3 9 16:33 -17 9 15. TV Askania Bernburg 14 2 0 12 15:44 -29 6 16. FSV Martinroda 14 1 2 11 18:45 -27 5 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte

