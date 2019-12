Cottbus will auf den Regionalliga-Gipfel

Gastspiel in Altglienicke

Der rbb überträgt das Spiel am Samstag ab 13.25 Uhr im rbb|24-Livestream

Regionalliga-Spitzenreiter Altglienicke empängt am Samstag den punktgleichen Zweiten Energie Cottbus. Der Sieger des Gipfeltreffens könnte mit einem Punktevorsprung in die Weihnachtspause gehen. Von Andreas Friebel

Für Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz liegt das am neuen Coach der VSG. "Mit der Verpflichtung von Karsten Heine ist mehr Professionalität in die Mannschaft gekommen. Sie haben jetzt eine gute Ordnung und können mit höherer Intensität spielen. Das ist richtig moderner Fußball."

Dass die Cottbuser in dieser Saison um Platz eins mitspielen würden, ist keine Überraschung. Das sich aber Altglienicke ganz vorn festsetzen würde, dann schon. Denn nach zwei Jahren harten Ringens um den Klassenerhalt läuft es in dieser Saison richtig gut.

Doch das Loblied auf den aktuellen Spitzenreiter hält Wollitz nicht davon ab, das Ziel für das Gipfeltreffen klar zu formulieren. "Wir wollen unbedingt Erster werden. Aber dafür brauchen wir am Samstag auf jeder Position eine Topleistung. Dann haben wir alle Chancen, dieses Spiel zu gewinnen."



Das Selbstbewusstsein des Cottbuser Trainers kommt nicht von ungefähr. Seit zwölf Ligaspielen ist sein Team unbesiegt. Und das, obwohl die Mannschaft zu den jüngsten der Liga gehört und sich mit einem halben Dutzend verletzter Spieler herumplagt. Doch das im Sommer komplett neu zusammengestellte Team hat sich inzwischen gefunden und kann Ausfälle besser kompensieren.

Ganz deutlich hat sich das in der Tabelle gezeigt. Mitte August hatte Energie schon acht Punkte Rückstand zum Spitzenreiter. Jetzt trennt den Ersten und Zweiten nur noch die Tordifferenz. "Wir haben in den letzten Spielen häufig zu Null gespielt. Auch wenn wir manchmal gewackelt haben. Dennoch sind wir gut dabei. Bei 36 Punkten aus 17 Spielen ziehe ich den Hut vor meiner Mannschaft", so Wollitz.