Nach dem unglücklichen Ausscheiden im Pokal-Viertelfinale gegen Melsungen haben die Füchse Berlin auch in der Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Durch eine 28:31 (16:17)-Niederlage gegen die TSV Hannover-Burgdorf verpassen die Berliner den Sprung vom siebten auf den vierten Platz und müssen die Niedersachsen in der Tabelle davonziehen lassen. Bester Werfer der Füchse war mit sieben Treffern Kapitän Hans Lindberg.

Wegen der Ausfälle von Dejan Milosavljev und Silvio Heinevetter rückte Martin Ziemer am Sonntagnachmittag vor 8.700 Zuschauern ins Tor der Füchse. Der ehemalige Hannoveraner spielte in seiner Premieren-Saison bei den Berlinern bislang erst zwölf Minuten, war gegen sein altes Team aber sofort gefordert.

Der 36-Jährige hielt zu Beginn zwei Mal gut und sicherte seiner Mannschaft so eine frühe Drei-Tore-Führung. Im Anschluss wurden aber auch die Gastgeber besser, sodass sich eine enge Handball-Partie entwickelte, in der die Berliner die Führung in Unterzahl erstmals nach knapp 17 Minuten verloren. Trotz weiterer - teils unnötiger - Unterzahl-Situation im weiteren Verlauf blieben die Füchse bis zum Pausenpfiff im Spiel, ließen Hannover nicht davonziehen. Mit einem knappen 16:17-Rückstand ging es für die Mannschaft von Velimir Petkovic in die Kabine.