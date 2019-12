Herber Dämpfer für die Füchse Berlin: Beim HC Erlangen verlor der Handball-Bundesligist mit 29:34. Die Pleite beim Tabellenzwölften war die sechste der Saison - und ein Rückschlag im Kampf um die Spitzenplätze. In der Abwehr ging in der zweiten Hälfte nichts mehr.

Fabian Wiede war nach dem Spiel sicht- und hörbar frustriert. Mit 29:34 (11:13) hatten der Rückraumspieler und die Füchse Berlin am Sonntagnachmittag beim Tabellenzwölften HC Erlangen verloren. "Extrem bitter", sagte der 25-Jährige beim TV-Sender Sky - und: "Wenn man sieht, wie die anderen gestrauchelt sind, hätten wir gewinnen müssen, um noch einmal ganz oben anzugreifen." So bleiben die Hauptstadt-Handballer Sechster mit nun sechs Niederlagen.

Nach und nach kam dann das ganze Team besser in Schwung und konnte einige Tore zwischen sich und den Gegner bringen. 13 Minuten waren gespielt, da flog Tim Matthes von der linken Seite in den Torraum und traf zum 8:5 für die Füchse. Doch es folgte ein (kleiner) Bruch. Während die Berliner vorne immer weniger Lücken fanden - und wenn doch, ihre Chancen nicht nutzten -, ließen sie hinten immer mehr zu.

Es war zu Beginn eine zähe Partie. Die Feldspieler der Füchse brauchten ein wenig Zeit, um richtig im Spiel anzukommen und hatten Glück, dass ihr Torwart in den ersten Minuten gleich da war: Martin Ziemer - wie schon zuletzt die Nummer eins im Tor, weil Dejan Milosavljev und Silvio Heinevetter weiterhin fehlen -, parierte zwei Mal richtig stark.

Nur noch drei (!) Tore gelangen den Berlinern in 17 Minuten bis zur Pause. Selbst Hans Lindberg - eigentlich Mr. Todsicher vom Siebenmeterpunkt - scheiterte gleich zweimal. Auch weil Nikolas Katsigiannis teils spektakulär parierte. Wirklich helfen wollte nun nichts mehr. Auch eine Auszeit von Trainer Velimir Petkovic verpuffte. 13:11 führten die Erlanger so zur Halbzeit in einem Duell, das viel Kampf, aber wenig Schönes hatte.