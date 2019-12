Zu Beginn entwickelte sich zwischen den Europapokal-ambitionierten Füchsen und dem abstiegsgefährdeten TVB Stuttgart ein ausgeglichenes und flottes Spiel, mit sechs Toren in den ersten vier Minuten. Dann konnten sich die Füchse dank einer starken Phase ihres Torwarts Martin Ziemer mit einem ersten kleinen Lauf auf 6:3 absetzen. Aber anstatt den Schwung mitzunehmen, passierte das, was den Berlinern schon so oft in dieser Spielzeit Probleme bereitete: Sie reihten Fehler an Fehler in der Offensive, ganze sechs Minuten blieben sie ohne Torerfolg.

So konnten die Stuttgarter ausgleichen und sogar in Führung gehen, erst Fabian Wiedes Ausgleichstreffer zum zum zwischenzeitlichen 7:7 brach den Torbann der Berliner. Das Spiel war nun wieder ausgeglichener, aber wenn ein Team sich Schwächephasen erlaubte, dann die Füchse. Vor der Halbzeit ließen sie den TVB erneut davonziehen - mit einem äußerst sehenswerten Treffer erzielte der Stuttgarter Dominik Weiß kurz vor der Pause den 13:16-Halbzeitstand aus Füchse-Sicht, indem er Torwart Ziemer mit einem Wurf hinter seinem Rücken tunnelte.