Zum achten Mal in Folge sind die Füchse Berlin in der heimischen Max-Schmeling-Halle als Sieger vom Parkett gegangen. Am Donnerstagabend gewannen sie gegen die HSG Wetzlar souverän mit 32:27 (16:14) und halten damit weiterhin den Anschluss an die Spitzengruppe der Bundesliga. Vor 8.235 Zuschauer waren Hans Lindberg mit zehn und Jacob Holm mit fünf Treffern die besten Berliner Werfer.