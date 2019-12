Der Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat sein letztes Heimspiel des Jahres gegen DHfK Leipzig gewonnen. In einer bis zum Schluss engen Partie erzielte am Donnerstagabend Hans Lindberg in der letzten Spielminute den entscheidenden Treffer zum 29:28 (13:13)-Erfolg der Berliner. Mit acht Treffern insgesamt war Lindberg auch der erfolgreichste Werfer der Begegnung.

Die Partie in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle begann zunächst sehr ausgeglichen. Nach sechseinhalb Minuten gingen die Berliner erstmals mit zwei Toren in Führung (5:3). In dieser Phase glänzte Füchse-Torhüter Martin Ziemer mit einigen starken Paraden und die Füchse bauten ihre Führung auf 9:5 aus. Danach riss aber der Faden.