Die Füchse Berlin bauen weiter am Team für die kommende Saison: Der Handball-Bundesligist hat Milos Vujovic von Grundfos Tatabanya verpflichtet. Der ungarische Klub ist Gegner der Berliner in der Gruppenphase des EHF-Cups. Der 26-jährige Linksaußen unterschrieb einen Vertrag für zunächst drei Spielzeiten, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

Der montenegrinische Nationalspieler, der schon seit längerer Zeit mit den Füchsen in Kontakt stand, spielt seit 2015 in Ungarn. "Milos ist ein absoluter Kämpfer. Seine Mentalität und sein unbedingter Siegeswille werden uns voranbringen. Er hat eine herausragende Athletik und Schnelligkeit", sagte Stefan Kretzschmar, der im Januar den Posten als Vorstand Sport bei den Berlinern übernimmt. "Sein Traum war immer die Bundesliga und er wollte unbedingt zu uns. Das hat mir imponiert. Er wird ein wichtiger Baustein für unser Team in den nächsten Jahren werden."

Bereits im Februar wird sich Vujovic den Füchsen vorstellen, wenn er mit Tatabanya am 8. Spieltag der EHF-Gruppenphase mit seinem aktuellen Team in der Max-Schmeling-Halle antritt. "Ich hatte vor der Auslosung schon das Gefühl, dass wir aufeinandertreffen. Als dann Volker Zerbe das Los zog, habe ich mich natürlich gefreut. Ich werde alles geben, um allen Berlinern zu beweisen, was sie in Zukunft von mir erwarten dürfen", sagte Vujovic.