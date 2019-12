Überraschung bei Hertha BSC: Stürmer Salomon Kalou wurde vom Verein freigestellt und darf sich einen neuen Verein suchen. Der Ivorer fehlte beim Trainingsauftakt der Berliner am Sonntag, das teilte der Fußballverein am Sonntagnachmittag über Twitter mit. Kalou sehe sich nach "einem neuen Verein um", hieß es. Zuerst hatte "Der Kicker" berichtet.

Auch im Trainingslager soll Kalou demzufolge nicht mehr Teil der Hertha-Reisegruppe sein. Der 34-Jährige spielte in dieser Saison nur selten eine Rolle und dürfte wohl deshalb im Winter seinen Abgang forcieren. Seit Sommer kam Kalou insgesamt nur noch auf sieben Einsätze für Hertha. In der Liga stand er nur in fünf Partien auf dem Platz, nur ein Mal durfte er von Beginn an ran. Unter Jürgen Klinsmann spielte er lediglich zwölf Minuten, gegen Borussia Dortmund.

Salomon Kalou war 2014 aus Lille nach Berlin gewechselt, für eine Ablösesumme, die 1,8 Millionen Euro betragen haben soll. Seitdem hat er 173 Spiele für Hertha absolviert, dabei 53 Tore geschossen und 16 Vorlagen geliefert. Der Vertrag des ehemaligen Nationalspielers der Elfenbeinküste und Championsleague-Siegers (2012 mit Chelsea) läuft ohnehin zum Ende der Saison aus.