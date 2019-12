Internationales Springer-Meeting in Cottbus aufgewertet

Das Internationale Springer-Meeting in Cottbus wird aufgewertet. Bei der Veranstaltung, die traditionell zu Jahresbeginn stattfindet, können die Stabhoch- und Hochspringer ab dem kommenden Jahr Qualifikationspunkte für die Olympischen Spiele sammeln. Die besten fünf Athleten punkten, das bestätigte Meetingdirektor Ulrich Hobeck dem rbb auf Nachfrage.

Cottbus will in die erste "Meeting-Liga"

Springer-Turnier in der Lausitz

Für die nächste Veranstaltung am 29. Januar 2020 in der Lausitz-Arena haben bereits der aktuelle Stabhochsprungweltmeister Sam Kendricks und der Kanadier Shawn Barber, Weltmeister von 2015, zugesagt. Auch die amtierende Hochsprungweltmeisterin Marija Lassizkene will starten. Weil die 26-jährige Russin schon länger unter neutraler Flagge startet und es bei ihr keinerlei Anzeichen für Doping gibt, gilt ihr Start auch nach der Sperre Russlands für vier Jahre als wahrscheinlich.

Das angekündigte Staraufgebot führte zu einem Ansturm auf die Tickets für das Cottbuser Meeting. Wenige Tage nach Verkaufsstart sind alle 2.200 Karten bereits verkauft.