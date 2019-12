Anthony Ujah grinst. Immer breiter. Als wir ihm vor dem Interview den Kölner Karnevals-Klassiker "Denn Wenn Et Trömmelche Jeht" - gleichzeitig Torhymne beim FC - vorspielen, ist der 29-Jährige Stürmer von Union Berlin zunächst sicht- und dann auch hörbar begeistert. Nach ein paar Takten fängt er vorsichtig an mitzusingen. Es ist ein Moment, der bereits erahnen lässt, dass es für ihn am Sonntag (15:30 Uhr) gegen Köln kein Spiel wird wie jedes andere.

Wenn wir zwei, drei Tage frei bekommen, bin ich immer dort. Das ist nicht so oft. Aber im Sommerurlaub auch mal eine Woche. Im Winter bin ich in Nigeria. Aber ich versuche, immer wenn ich Zeit habe, nach Köln zu fliegen oder zu fahren.

Sie sind auch häufiger noch in Köln, haben dort ein Haus. Wie oft sind Sie tatsächlich noch zu Besuch in der Stadt?

Einige Ihrer Teamkollegen haben uns in Interviews bereits gesagt: Was Union auszeichnet, sei die Ruhe. Egal, ob der Verein im Abstiegskampf steckt oder nicht. Ist das vielleicht etwas, das Union von Köln unterscheidet?

Puh, das ist schwer. Es ist fast das Gleiche. Es gibt nicht viele Unterschiede. Beim FC ist das Stadion größer. Aber hier bei Union sind die Zuschauer sehr laut. Manchmal hast du das Gefühl, dass 100.000 Leute da sind - obwohl es eigentlich nur 22.000 sind. Sie sind sehr nah am Platz. Es wirkt manchmal fast so, als würden sie mitspielen. Beim FC sind sie ein bisschen weiter weg. Aber die Atmosphäre ist auch toll.

Welche Rolle spielt beim Thema Ruhe auch Ihr Trainer Urs Fischer?

Er ist ganz entscheidend dafür, dass wir immer am Boden geblieben sind - auch wenn wir in den Medien und überall wegen unserer 16 Punkte gefeiert werden. Wir haben das beim letzten Spiel auf Schalke sehr gut gemacht und gezeigt, dass wir mehr wollen und nicht zufrieden sind. Er (Anm. d. Red.: Urs Fischer) versucht uns immer daran zu erinnern, was wir gut gemacht haben. Er redet viel mit uns Spielern - auch mit denen, die nicht spielen oder nicht im Kader sind. Das ist gut für uns. Denn wir denken viel darüber nach: Warum spiele ich nicht? Warum bin ich nicht im Kader? Bei ihm bekommst du diese Informationen. Dadurch kannst du dich verbessern. Das finde ich sehr, sehr gut.

Ein anderer Erfolgsfaktor neben dem Trainer ist die Mannschaft selbst. Sie haben beim 2:0 gegen Gladbach getroffen und sind gleich danach zu Ihrem Teamkollegen Sebastian Polter gelaufen und haben ihn in den Arm genommen. Wie groß ist der Teamgeist bei Union - und wie wichtig ist er?

Wir machen viel zusammen und wir unterstützen einander. Die Spieler, die nicht spielen oder im Kader sind, sind immer bei uns in der Kabine. Vor und nach dem Spiel. Der Zusammenhalt ist ein wichtiger Faktor. Auch auf meiner Position. Wenn Sebastian (Anm. d. Red.: Polter) spielt und ich nicht, schaue ich immer, was er besser machen kann. Und nach dem Spiel oder auch in der Pause reden wir darüber, wie wir uns verbessern können. So etwas findest du nicht in vielen Vereinen. Deshalb bin ich einfach froh, dass ich bei Union bin.

Wie sehr wünschen Sie sich aber, dass Sie - gerade jetzt am Sonntag gegen Köln - in der Startelf stehen?

Ich will natürlich von Anfang an spielen. Aber der Trainer entscheidet und er weiß, dass ich - egal, wie er entscheidet - immer bereit bin. Ob von Beginn an oder von der Bank. Ich möchte der Mannschaft helfen, wieder einen Dreier zu holen. Wir haben das letzte Spiel verloren und wollen nun direkt eine Reaktion zeigen.

Inwiefern wird es gegen Köln ein anderes Spiel als zuletzt gegen Gladbach oder auf Schalke?

Sie werden ohne Ende kämpfen. Da bin ich sicher. Sie brauchen nämlich Punkte - aber wir eben auch. Es ist schwer, zu Hause gegen uns zu spielen. Und wir wollen wieder zeigen, wie schwer es ist.