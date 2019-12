Weltmeisterin Malaika Mihambo macht ihren ersten Sprung nach dem WM-Triumph am 14. Februar beim ISTAF Indoor in Berlin. Die 25-Jährige wird bei der siebten Auflage des weltweit größten Leichtathletik-Hallenmeetings zu den Attraktionen gehören. "Das ist eine tolle Nachricht - und da sind wir auch stolz drauf", sagte Meetingdirektor Martin Seeber am Dienstag. Für die knapp vierstündige Leichtathletik-Show mit sieben Disziplinen in der Mercedes-Benz-Arena sind den Angaben zufolge bereits 8.000 der etwa 12.500 verfügbaren Tickets abgesetzt worden.

Gut vier Monate nach ihrem Gold-Coup in Doha startet Weitsprung-Weltmeisterin Mihambo auch in Berlin als Favoritin. Bei ihrem Meeting-Rekord hatte sie im Vorjahr die Sieben-Meter-Marke nur um einen Zentimeter verpasst. In Katars Hauptstadt flog sie am 6. Oktober 7,30 Meter weit. "Die Sieben soll auch in der Halle vorn stehen", sagte Mihambo: "Das ISTAF Indoor ist ein sehr cooles Meeting mit einer einzigartigen Atmosphäre."

Hürden-Ass Pamela Dutkiewicz ist ebenfalls dabei, und Berlins schnellste Sprinterin Lisa Marie Kwayie fordert die zweimalige Weltmeisterin Dafne Schippers (Niederlande) heraus. "Ich liebe es, vor heimischen Publikum zu laufen", sagte die Athletin vom Neuköllner SF Berlin.

Vize-Europameisterin Nadine Müller wird das Frauen-Team ins Diskus-Duell gegen die männliche Konkurrenz führen. "Das Duell Frauen gegen Männer wird wieder hochspannend. Und der Sieg wird auch im nächsten Jahr wieder an die Frauen gehen", sagte die 34-Jährige, die im vorigen Jahr mit 63,89 Metern in Berlin einen inoffiziellen Hallen-Weltrekord aufgestellt hatte.