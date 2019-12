Beim Blick auf die Regionalliga-Tabelle klingt das zwar sehr drastisch, doch 2019 könnte sich für Energie Cottbus rückblickend als Schicksalsjahr erweisen. Warum es in der Lausitz bald schon kriseln könnte und was dennoch gut lief im vergangenen Jahr. Von Andreas Friebel

Besonders die Art und Weise, wie Energie die mit zahlreichen Bundesliga-Profis (Torunarigha, Esswein, Duda, Leckie) verstärkte Hertha nach 0:1-Rückstand bezwang, beeindruckte. "Meine Mannschaft hat deutlich mehr Talent als die Aufstiegsmannschaft 2018", lobte der damalige Trainer Claus-Dieter Wollitz in den vergangenen Wochen immer wieder. "Es fehlt uns aber die Zeit, diese junge Mannschaft zu entwickeln. Um um den Aufstieg mitspielen zu können, brauchst du auch erfahrene Spieler, an deren Seite die Jungen wachsen können." Deshalb verhandelte Wollitz bis kurz vor Weihnachten mit neuen Spielern. Doch dann warf er plötzlich hin. Inzwischen hat Nachwuchsleiter Sebastian König übergangsweise die Aufgaben von Wollitz übernommen, der wiederum beim 1. FC Magdeburg anheuerte.

Das Beste kommt bekanntermaßen immer zum Schluss. So war es für Cottbus auch 2019. Am letzten Spieltag gewannen die Lausitzer gegen die Youngsters von Hertha BSC, stehen auf Tabellenplatz 1 der Regionalliga Nordost und haben zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Lok Leipzig.

In den letzten Tagen seiner Amtszeit machte er deutlich, dass ihn große Teile der Klubspitze allein für den Absturz verantwortlich machten. Wie groß das Zerwürfnis zuletzt gewesen sein muss, zeigt auch die kurze Pressemitteilung zu seinem Abschied. Nach dreieinhalb Jahren in Cottbus, widmete man ihm nüchterne sechs (!) Zeilen - ohne Zitat eines Klubverantwortlichen. Immerhin hielt Präsident Werner Fahle bis zum Schluss zu ihm. Drei Tage nach de Rücktritt von Wollitz ging aber auch er.

Der 18. Mai 2019 ist der Tag, an dem das Kapitel 3. Liga für Energie Cottbus schnell wieder zu Ende geht. Nach nur einem Jahr mussten die Lausitzer absteigen. Am 38. Spieltag fehlte dem Team von Claus-Dieter Wollitz lediglich ein Tor zum Klassenerhalt. "So ist Sport", lautete die knappe Feststellung des Trainers nach dem bitteren 1:1 in Braunschweig. "Wir haben in den letzten Spielen alles reingeballert, was wir hatten."

Auch wenn Claus-Dieter Wollitz nicht zu der Kategorie "pflegeleichter Trainer" gehört, war er doch DIE Sportkompetenz im Klub. Dass er nach dem ersten Abstieg in die Regionalliga (2016) Cottbus zurück in die dritte Liga führte, war sein Verdienst. Und dass er nach dem zweiten Abstieg erneut eine Mannschaft zusammenstellte, die im Dezember erstmals die Tabellenführung übernahm, spricht für seine Arbeit.

Noch deutlicher wird das beim Blick auf die Vereine, mit denen Energie einst abstieg. 2016 mussten neben den Lausitzern auch die Stuttgarter Kickers und die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart absteigen. Beide Klubs spielen heute nur noch in der fünftklassigen Oberliga. 2019 traten auch noch Lotte, Fortuna Köln und Aalen den Gang in die Viertklassigkeit an. Keiner der drei Vereine hat gegenwärtig auch nur eine kleine Aufstiegschance.

Und trotzdem brodelt es in Cottbus schon seit Monaten. "Ich stelle mich immer vor die Mannschaft. Aber wer stellt sich vor mich?", fragte Wollitz Anfang Dezember, als es um seine Vertragsverlängerung ging. "Ich muss meinen Kopf immer hinhalten und werde von einigen Personen für den Abstieg verantwortlich gemacht. Dabei hat dieser Abstieg viele Gründe."

Schon 2018 tobte im Hintergrund ein Machtkampf im Verein. Leidtragender damals: Ex-Präsident Michael Wahlich. Erst nach seinem Abschied wurde der Vertrag mit dem wichtigsten Sponsor verlängert. Danach wurde auch Geld freigegeben, um in der Winterpause noch Spieler zu verpflichten. Im Sommer 2018 war das Geld nicht da. "Was wäre möglich gewesen, wenn wir Leute wie Jürgen Gjasula schon zum Saisonstart in Cottbus gehabt hätten", fragte Wollitz in einer seiner letzten Pressekonferenzen. Eine mögliche Antwort: Energie wäre wohl nicht abgestiegen und Wollitz noch immer Trainer bei den Lausitzern.