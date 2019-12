Bild: imago images/Bernd König

Jahresrückblick | Füchse Berlin - Ein Jahr im Zeichen der Zukunft

27.12.19 | 18:46 Uhr

Nicht unzufrieden, aber auch nicht euphorisch blicken die Füchse auf das Jahr 2019 zurück. Die Berliner haben es in zwei Finals geschafft, zur Spitzenmannschaft fehlt aber noch etwas. Das soll sich im nächsten Jahr ändern - mit neuen Gesichtern. Von Lisa Surkamp



Das emotionale Highlight:

Für Fabian Wiede war es "ein Megagefühl", Trainer Velimir Petkovic war "richtig stolz". Die Freude war unübersehbar, die Spieler lagen sich in den Armen. Ja, am 12. Dezember gelang den Füchsen tatsächlich etwas, was ihnen in der Bundesliga zuvor nur ein einziges Mal geglückt war. Sie gewannen gegen den großen THW Kiel: den Tabellenführer und Rekordmeister. Mit 29:28 siegten sie gegen die Norddeutschen. Ein Erfolg, der viel mehr war als ein normaler Ligasieg.

Torhüter Martin Ziemer bejubelt mit Frederik Simak den Sieg gegen den THW Kiel. Bild: imago images/Camera 4

Denn die Füchse waren - mal wieder - mit großen Verletzungssorgen in das Duell gegangen. Weil beide Stammtorhüter ausfielen, musste Martin Ziemer einspringen. Und er wurde vom regelmäßigen Tribünengast zum Held des Abends. Auch dank seiner zehn Paraden in der zweiten Halbzeit schafften es die Füchse, den Fünf-Tore-Rückstand aus der Halbzeit noch aufzuholen. Ein fast schon historischer Tag für die Berliner.

Hat den dritten Kreuzbandriss erlitten: Simon Ernst. | Bild: imago images/Camera 4

Der Tiefpunkt des Jahres:

"Das war tatsächlich der schwärzeste und traurigste Moment, den ich in den 15 Jahren hatte", sagt Manager Bob Hanning, wenn er sich an jenen Tag im Oktober zurückerinnert, als Füchse-Spielmacher Simon Ernst sich - mal wieder - schwer verletzte. Bereits zum dritten Mal riss sich der 25-Jährige das Kreuzband. Ein Schock für den Berliner - und eine enorme Schwächung für die Füchse. Gerade erst hatte der Rückraumspieler sein Comeback gefeiert. "Die Art und Weise, wie er sich wieder rangekämpft hat, war einzigartig. Wenn du alles dafür tust, wieder gesund bist und dann passiert sowas, dann ist das sicherlich extrem traurig", so Hanning.



Der Typ des Jahres:

Er hat schon 2007 seine aktive Karriere beendet - und ist trotzdem der wohl spektakulärste Transfercoup, der den Füchsen in diesem Jahr gelungen ist. Stefan Kretzschmar wurde Anfang September als neuer Sportvorstand vorgestellt, ab Januar ist er bei den Berlinern für die Bereiche Leistungssport, Kommunikation und Sponsoring verantwortlich.

"Ich habe das Gefühl, nach Hause zurückzukommen", sagte Kretzschmar, der beim SC Dynamo Berlin ausgebildet wurde, bei seiner Vorstellung. Mit der Handball-Legende habe der Klub künftig "einen Visionär an der Spitze", freut sich Manager Bob Hanning. Gemeinsam mit dem neuen Trainer Jaron Siewert hofft Hanning, "gemeinsam noch einmal eine deutlich positive Veränderung bewirken" zu können.

Die Rückkehr des Handball-Punks

Bild: imago/Heuberger In Berlin begann die Handball-Karriere von Stefan Kretzschmar. Mit zwölf Jahren wechselte der gebürtige Leipziger zum SC Dynamo Berlin, wo er zum Jugend-Nationalspieler heranreifte. Sein Bundesligadebüt bestritt er im Trikot von SV Blau-Weiß Spandau. Der Verein war kurz zuvor mit dem SC Dynamo fusioniert. Bereits in dieser Zeit wurde Nationaltrainer Arno Ehret (rechts im Bild) auf ihn aufmerksam. Am 8. Oktober 1993 spielte "Kretzsche" zum ersten Mal für die deutsche Herren-Nationalmannschaft.



Bild: imago/Nilz Böhme Der 1,90 Meter große Linksaußen fiel nicht nur mit sportlichen Leistungen auf. Ob durch die zahlreichen Tattoos, ...

Bild: imago/Heuberger ... Piercings oder bunt gefärbten Haare: Kretzschmar galt schnell als Handball-Punk. Und zudem als einer, der stets seine Meinung sagt, frei von der Angst anzuecken. Unter vielen jungen Fans entwickelte er sich schnell zu einer Identifikationsfigur.



Bild: imago/Eckehard Schulz Bis 1993 blieb Kretzschmar in Spandau, ging anschließend für drei Spielzeiten nach Gummersbach, bevor er 1996 zum 1. FC Magdeburg wechselte. Mit dem Verein an der Börde wurde er 2001 nicht nur Deutscher Meister, sondern auch EHF-Cup-Sieger.



Bild: imago/Camera 4 Erblondet, schrieb Kretzschmar mit seinem Magdeburger Team ein Jahr später Sportgeschichte. Erstmals gewann ein deutscher Verein die Champions League im Handball. Diesen historischen Moment feierte er mit seiner Tochter Lucie-Marie.



Bild: imago/Camera 4 Die Europameisterschaft 2004 wurde für Kretzschmar zum bittersüßen Erlebnis. Zwar feierte er nach dem Finalspiel den Titelgewinn mit seinem Team. Das Turnier selbst hatte er infolge einer Operation jedoch von der Seitenlinie aus verfolgen müssen.

Bild: imago/Ulmer Bei den Olympischen Spielen in Athen wenige Monate später, war Kretzschmar wieder fit. Die deutsche Mannschaft präsentierte sich leidenschaftlich und schaffte es wie bei der EM bis ins Finale - und scheiterte dort an Kroatien. Mit der Silbermedaille um den Hals konnte der damals 31-Jährige seine Enttäuschung kaum verbergen. Anschließend trat er aus der Nationalmannschaft zurück.



Bild: imago/Camera 4 Nach dem dritten Gewinn des EHF-Pokals 2007 mit Magdeburg beendete Kretzschmar zum Ende der Saison seine aktive Karriere im Alter von 34 Jahren.



Bild: imago/Camera 4 1.694 Treffer in 421 Bundesligaspielen und diverse Titel: Tausende Fans feierten ihre Idol bei seinem Abschiedsspiel am 14. Juli 2007. Selbst dem taffen Handball-Punk kamen dabei die Tränen.



Bild: dpa/Andreas Gora Nachdem Stefan Kretzschmar bereits als Sportdirektor in Magdeburg sowie als eherenamtlicher Aufsichtsrat in Leipzig tätig gewesen war, wird er ab dem 1. Januar 2020 als Sportvorstand der Füchse Berlin anfangen. Für Kretzschmar schließt sich damit der Kreis. "Ich habe das Gefühl, nach Hause zu kommen", sagte er bei seiner Vorstellung. | Link zum Beitrag | Weitere Bildergalerien | Sendung: Abendschau, 01.09.2019, 19.30 Uhr

Play Pause Fullscreen



















Die Lehre des Jahres:

Unzufrieden sind sie bei den Füchsen nicht mit dem Jahr 2019. Im Gegenteil. "Es war grundsätzlich ein erfolgreiches Jahr. Wir haben uns wieder für Europa qualifiziert, waren in beiden Finals", bilanziert Bob Hanning. "Nichtsdestotrotz müssen wir ehrlich sein und sagen, dass wir es nicht zur absoluten Spitze geschafft haben. Das ist ja auch der Grund, weshalb wir für die neue Saison so gravierende Veränderungen vorgenommen haben." Denn was den Füchsen fehlte in diesem Jahr, war die Konstanz. Gegen Topteams wie Kiel oder Magdeburg feierten sie Siege. Gegen Minden und Erlangen dagegen gab es enttäuschende Niederlagen. "Wir haben ein paar Punkte verloren gegen Mannschaften, die nicht auf unserem Niveau sind", ärgert sich auch Trainer Petkovic.



Die Prognose:

Die Füchse müssen also wieder zuverlässiger punkten - vor allem gegen die vermeintlich schwächeren Teams. Wenn das gelingt, ist aber einiges möglich. Denn die Liga ist so eng wie lange nicht mehr. Als Tabellensechster fehlen den Berlinern nur vier Punkte auf Tabellenführer Kiel. Die Top drei sind also durchaus möglich.



Sendung: Inforadio, 30.12.2019, 14.15 Uhr