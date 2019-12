Bild: Hertha BSC AS+P HHVision /Union Berlin/Collage: rbb

Jahresrückblick | Hertha und Union Berlin - Von großen Stadionplänen und der Wirklichkeit

26.12.19 | 12:43 Uhr

Erstmals seit 1976 spielen wieder zwei Berliner Vereine in der 1. Bundesliga - und haben ein gemeinsames Problem: Hertha BSC und Union Berlin haben große Stadionpläne - die 2019 so gut wie keinen Schritt vorangekommen sind. Von Sebastian Schöbel



Fast einen Monat konnte Jürgen Klinsmann zu der Sache schweigen. Aber irgendwann musste sich der neue Trainer von Hertha BSC dieser essentiellen Frage stellen: Ja oder Nein zum neuen Stadion? Klinsmanns Antwort war bemerkenswert. Nicht, weil sich der Chef-Motivator im Westend natürlich für das geplante neue Stadion des Bundesligisten aussprach, sondern wegen der Art und Weise, wie er es tat.

Die Visualisierung zeigt den möglichen Standort eines reinen Fußballstadions für Hertha BSC in der Nähe des Olympiastadions Bild: dpa

"Egal wo", solle die Arena gebaut werden, sagte Klinsmann im Podcast des SPD-Fraktionschefs Raed Saleh [raed-saleh.de]. "Ob das hier direkt am Olympiapark ist - was natürlich schön wäre - oder Tegel oder Tempelhof: Findet einen Fleck, mit dem ihr alle d'accord seid und macht eine Abstimmung. Aber entscheidet einfach: Da bauen wir, wir legen los, da machen wir was Mega-mega-Tolles."

Klinsmann ist kein Standortfetischist

Stadion-Befürworter werden es gerne gehört haben, doch für die Vereinsführung von Hertha BSC könnte der klinsmännische Zweckoptimismus auch eine Art klärende Kabinenansprache gewesen sein. Denn anstatt sich mit all seiner Prominenz hinter den vehement geforderten Standort Olympiapark zu stellen, sagt der Neue auf der Trainerbank (und im Vorstand) nur: Baut das Ding jetzt endlich, egal wo. "Wenn ich Fan bin, will ich einfach eine neues Stadion", so Klinsmann.

Das kommt einem vorweihnachtlichen Machtwort gleich - in einer Debatte, die Hertha BSC im Jahr 2019 als nicht enden wollende Niederlagenserie erlebte. Im Sportausschuss des Abgeordnetenhauses hatte der Verein zu Jahresbeginn bereits kaum noch Unterstützer für seine Stadionpläne: Hier war man recht verärgert über das forsche Auftreten des Vereins, über den vorschnell angekündigten Eröffnungstermin im Jahr 2025 und die ungeklärte Zukunft der Anwohner in der Sportforumstraße, deren Häuser für das Stadion abgerissen werden müssten. Im April schließlich platzte dann auch der Deal mit der Genossenschaft 1892, die ihr Grundstück im Olympiapark nicht an Hertha BSC verkaufen will: Der Verein konnte keine machbaren Alternativgrundstücke für die Ersatzwohnungen anbieten. "Wir hatten in unseren Gesprächen stets darauf hingewiesen, dass die lang andauernde Hängepartie Ende des ersten Quartals 2019 ein Ende finden muss", teilte die Genossenschaft per Brief mit. "Insoweit bitten wir um Verständnis für diese Entscheidung."



Geisel schlägt Tegel vor

Hertha sah die Schuld derweil vor allem bei der Politik, besonders Sportsenator Andreas Geisel (SPD) habe die Stadionpläne nie wirklich unterstützt und dem Verein bei der Standortsuche nicht geholfen. "Trotz intensiver Bemühungen und entgegen öffentlicher, positiver Bekundungen seitens des Senats, sind entsprechende Entscheidungen der Politik bislang leider ausgeblieben", so der Verein. Geisel, dessen erklärtes Ziel es ist, Hertha im Olympiastadion als Ankermieter zu halten, nahm derweil die Absage der Genossenschaft dankbar an: "Aufgrund dieser neuen Situation werden wir also nicht über den Neubau eines Stadions im Olympiapark mit Hertha reden können", sagte Geisel dem rbb. Weil der Verein in Sachen Auszug jedoch stur blieb, überraschte Geisel im Mai mit einem neuen Vorschlag: Ein Stadionbau auf dem bald ehemaligen Flughafen Tegel. Hertha lehnte zunächst ab, der Standort sei geprüft und für ungeeignet befunden worden: Schon bei der fehlenden ÖPNV-Anbindung sei Tegel ein Rückschritt für Hertha BSC.

Festplatz als neuer Standort-Favorit

Es folgte ein monatelanger Schlagabtausch über die Medien: Hertha machte über seinen Stadionmanager Klaus Teichert öffentlich Druck und brachte als neuen Standort das Maifeld ins Gespräch - sehr zum Ärger der Denkmalschützer. Im Hintergrund verhandelte der Club noch einmal mit der Genossenschaft 1892 - und scheiterte im Oktober erneut mit einem Millionenangebot. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Senat die Debatte aber längst endgültig weg vom Olympiapark Richtung Norden gelenkt: Vier Standorte in Tegel werden nun konkret von der Tegel Projekt GmbH geprüft. Sie ist für die Nachnutzung des Flughafengeländes zuständig und soll bis spätestens März 2020 erklären, wo sie sich ein neues Fußballstadion vorstellen kann. Wie das Ergebnis ausfallen wird, hat der Chef der Tegel Projekt GmbH, Philipp Bouteiller, bereits im Vorfeld durchblicken lassen: Als einziger geeigneter Standort wird wohl der Zentrale Festplatz am südöstlichen Rand des Flughafens ins Spiel gebracht werden. Zwar fehlt auch hier die ÖPNV-Anbindung, allerdings könnte dieses Problem durch eine Verlängerung der U6 behoben werden. Platz für einen Bahnhof neben dem Festgelände - und damit neben dem möglichen neuen Stadion - ist vorhanden, Pläne für die Streckenführung ab dem U-Bahnhof Scharnweberstraße liegen ebenfalls vor. Nur eine Zahl steht steht nicht in diesen Plänen: 2025 als Jahr der Fertigstellung. Genau dann aber will Hertha BSC seine neue Arena bereits eröffnen, am 25. Juli, pünktlich zum 133. Geburstags des Vereins. Insider bezweifeln schon länger, dass dieser Termin noch zu halten ist.



Zehn Jahre neue Alte Fösterei

Bild: imago/Matthias Koch Baustelle statt Fußball hieß es ab Juni 2008 in Köpenick. Das Stadion An der Alten Fösterei wurde umgebaut - und verwandelte sich in die "geilste Baustelle der Welt", wie die Union-Fans ihr Stadion zu dieser Zeit gerne nannten.



Bild: imago/Matthias Koch Die Union-Familie ließ sich nicht lange bitten und griff selbst zu Schaufel, Bohrer und Pinsel. Rund 2.000 rot-weiße Anhänger opferten Wochenenden und Urlaubstage, um ihre Heimspielstätte umzubauen.

Bild: imago/Matthias Koch Fast 140.000 unentgeltliche Arbeitsstunden leisteten die Helfer, um "ihr" Stadion zu verschönern.

Bild: imago/Matthias Koch Am 8. Juli 2009 war es dann endlich soweit. Mit einem Testspiel gegen den Stadtrivalen Hertha BSC eröffnete der 1. FC Union Berlin sein neues Stadion. Die torreiche Partie zwischen den Hauptstadtclubs verloren die Eisernen mit 3:5.

Bild: dpa/Rolf Schulten Auch die zweite Begegnung im neuen alten Stadion war eine besondere. Die Köpenicker empfingen am 25. Juli 2009 den FC Schalke 04 zum Test. Da wurden Erinnerungen wach bei den Unionern. Erinnerungen an 2001, als sich beide Teams im Pokalfinale im Olympiastadion gegenüberstanden. Doch anders als damals gewannen die Berliner nun in ihrem Wohnzimmer mit 2:1 gegen den Bundesligisten.



Bild: imago/Schoening Ein weiter zurückliegender Erfolg darf natürlich nicht fehlen am Stadion An der Alten Fösterei: der FDGB-Pokalsieg von 1968. Zum 50. Jubiläum weihten die Eisernen deshalb auf dem Parkplatz vor der Haupttribüne ein Denkmal ein. Dort kann man die ehemaligen Spieler Ulrich Prüfke und Meinhard Uentz mit dem FDGB-Pokal in Bronze bestaunen.

Bild: dpa/Carstensen Kunst steht vor dem Stadion - und kreativ geht es auch im Stadion regelmäßig zu. Mit beeindruckenden Choreographien wie dieser vor dem Relegations-Rückspiel gegen den VfB Stuttgart sorgen die Fans für eine unvergessliche Atmosphäre im Stadion an der Alten Fösterei.



Bild: imago/Matthias Koch Gänsehautstimmung nicht nur bei den Spielen, sondern auch in der Weihnachtszeit. Jährlich versammeln sich die Köpenicker in ihrem Stadion zum traditionellen Weihnachtssingen. Über 28.000 Kehlen stimmen gemeinsam "O Tannenbaum" an. Mittlerweile haben viele andere Clubs diese Tradition von den Köpenickern übernommen.



Bild: dpa/Robin Rudel Das - bislang - sportlich größte Highlight fand erst 2019 im Stadion An der Alten Fösterei statt. Als Drittplatzierter der 2. Liga qualifizierte sich Union Berlin für die Relegation. Nach dem 2:2 im Hinspiel in Stuttgart ...

Bild: imago images/foto2press ... genügte Union im Rückspiel zu Hause ein 0:0, um erstmals in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga aufzusteigen.



Bild: dpa/Britta Pedersen Gefeiert wurde der Aufstieg natürlich von Mannschaft und Fans gemeinsam - und natürlich in ihrem "Wohnzimmer": der Alten Försterei. | Weitere Bildergalerien

Verkehrskonzept weiter in der Abstimmung

Geduld musste auch Union Berlin aufbringen. Der Aufsteiger aus Köpenick steht nach der Hinrunde zwar sportlich besser da als der Platzhirsch Hertha: ein Tabellenplatz höher, ein Punkt mehr und der Derby-Sieg noch dazu (wenn auch skandalumwittert). Doch beim geplanten Ausbau der Alten Försterei auf 37.000 Plätze tritt man auf der Stelle. Denn es fehlt noch immer ein umfassendes Verkehrskonzept, an dem wiederum der Bebauungsplan hängt. Das Konzept "befindet sich weiterhin in der Abstimmung zwischen allen Beteiligten", teilte der Bezirk Treptow-Köpenick auf rbb-Nachfrage mit. Auch der Verein äußerte sich nur sehr knapp. Es gebe "keinen neuen Stand", so eine Sprecherin, und man habe sich darauf verständigt, "keine Zwischenstände zu veröffentlichen". Dirk Thieme, Vorstand der Stadion AG, hatte bei der Mitgliederversammlung Mitte Dezember allerdings eingeräumt, die bisherigen Ausbaupläne seien wohl "zu ambitioniert" gewesen, er hoffe im kommenden Jahr auf einen Fortschritt in den Gesprächen.

Das Nachwuchszentrum kann kommen

Diese Gespräche aber gestalten sich sehr komplex. Bessere Fußwege, mehr S-Bahn-Züge, mehr Trams, mehr Fahrradstellplätze, mehr Auto-Parkplätze: Der Verkehr rund um das Stadion an der Alten Försterei muss komplett umgeplant werden. Denn schon jetzt bricht bei Heimspielen der "Eisernen" rund um das Stadion regelmäßig alles zusammen. Große Hoffnung liegt deswegen auf dem Ausbau des Bahnhofs Köpenick zum Regionalbahnhof, sagte Baustadtrat Rainer Hölmer dem rbb. Doch der werde wohl erst 2026 eröffnet, frühestens. "Das ist der Hauptknackpunkt, weil wir natürlich Übergangslösungen brauchen. Aber da arbeiten wir dran", so Hölmer. Dennoch geben sich alle Beteiligten optimistisch: Bei Union Berlin sei derzeit noch keine Resignation zu spüren, so Hölmer. "Der Verein ist konstruktiv in das Verfahren eingebunden und es läuft eigentlich recht gut." Zumindest einen kleinen Erfolg konnte man zuletzt verbuchen: Das neue Nachwuchszentrum kann im neuen Jahr nach langem Ringen am Bruno-Bürgel-Weg gebaut werden.

Union berät Hertha

Bei Hertha BSC wird man diesen kleinen Fortschritt zähneknirschend zur Kenntnis nehmen: In der Geschäftsstelle des Vereins und unter den Fans hält sich hartnäckig die Überzeugung, dass es die geduldigen Unioner beim rot-rot-grünen Senat deutlich leichter haben als die streitbare "Alte Dame". Auf jeden Fall bekomme man die Alte Försterei immer ausverkauft, sagte Union-Sprecher Christian Arbeit im September bei einer SPD-Veranstaltung im Abgeordnetenhaus. Und gab dann den Herthanern einen freundlichen Ratschlag für die Standortsuche mit auf den Weg: "Am Ende kann es einen schmerzhaften Punkt geben, an dem man feststellt: Ich kann noch so verliebt sein in mein Idealszenario, und es kann noch so sinnvoll sein, aber es geht nicht, und ich kann es nicht durchsetzen."