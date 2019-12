Zeina Nassar hält so schnell nichts auf. Die Kreuzbergerin war 13 Jahre alt, als sie mit dem Boxsport begann. Ein Jahr später stieg sie zum ersten Mal für einen Kampf in den Ring - und verlor. "Ich wollte mit dem Boxen aufhören", erzählte sie in einem Interview der "ZEIT" [zeit.de/Bezahlangebot]. Dass sie an diesem Tag eigentlich gewonnen hatte, realisierte sie wohl erst viel später.