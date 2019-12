Weihnachtssingen von Union

Zwei Karten zu gewinnen!

Am 23. Dezember wird es an der Alten Försterei wieder so richtig besinnlich. Wenn 28.000 Menschen zusammenkommen, um Weihnachtslieder zu singen. Die Karten dafür sind rar, hier gibt es zwei zu gewinnen. Unter den richtigen Antworten verlost rbb|24 zwei Tickets. Einsendeschluss: 22. Dezember 2019, 10 Uhr.