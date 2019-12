Der BFC Dynamo durfte zum Jahresabschluss in der Regionalliga-Nordost nochmal jubeln: Klar, mit 4:0 (1:0) besiegten die Berliner das Tabellenschlusslicht Bischofswerda. Damit blieb der BFC das sechste Mal in Folge ungeschlagen. In den weiteren Sonntagsspielen lieferten sich der Berliner AK und Union Fürstenwalde einen wilden Schlagabtausch, der in einem 3:3-Unentschieden endete, außerdem besiegte Lok Leipzig Rot-Weiß Erfurt mit 2:1.