Beim Regionalliga-Spiel von Hertha II gegen Lok Leipzig am Freitag soll der Berliner Nachwuchsspieler Jessic Ngankam von Gästezuschauern rassistisch beleidigt worden sein - nun läuft ein Sportgerichtsverfahren. Das bestätigte der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) am Dienstagvormittag auf Nachfrage von rbb|24.

Diesen betonte auch der Verein in seiner Twitter-Stellungnahme. "Hertha BSC verurteilt jegliche Art von Rassismus und Diskriminierung", heißt es dort. "Das machen wir als Verein stets deutlich und dafür setzen wir uns in und mit zahlreichen Aktionen ein."

Lok Leipzig hatte sich von rassistischem Verhalten distanziert und in einem Artikel auf der eigenen Homepage auf die Werte des Clubs verwiesen. "Zur Klarstellung: Auf dem Gelände in der Connewitzer Straße (Vereinsgelände von Lok Leipzig, Anm. d. Red.) kicken Spieler, die ihre Wurzeln in insgesamt 32 Nationen haben. In seiner täglichen Arbeit als Sportverein vermittelt ihnen der 1. FC Lok Werte wie Fairness, Respekt und das Miteinander", heißt es dort - und weiter: "Rassismus hat bei uns keinen Platz und das wissen alle! Falls es aber immer noch Menschen geben sollte, die sich als blau-gelbe Anhänger bezeichnen und das nicht kapiert haben, muss ihnen klar sein, dass Probstheida keine Heimat für sie ist."