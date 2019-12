Der Rückrundenauftakt in der Regionalliga Nordost bietet gleich zwei echte Spitzenspiele: Samstag empfängt die VSG Altglienicke Energie Cottbus im Duell um Platz eins, schon am Freitag duellieren sich die Verfolger Hertha II und Lok Leipzig.

Den einen Favoriten gibt es für mich nicht, ich gehe klar davon aus, dass es bis zum Ende ein spannendes Kopf-an-Kopf Rennen geben wird. Ob alle Vier dabei bleiben, das wird man dann sehen. Für uns gilt es jetzt in den beiden Spielen, gegen Cottbus und in Auerbach, nochmal nachzuweisen, dass wir zu Recht oben sind. Wir wollen bis zum Schluss dabei bleiben - freiwillig werden wir es nicht hergeben.

Jetzt wo es in die Rückrunde geht: Denken Sie, das Rennen um den Aufstiegs-Relegationsplatz bleibt so eng mit vier Teams?

Energie ist von mir ja vor der Saison schon als einer der Favoriten genannt worden und das bestätigen Sie derzeit nach einigen Anfangsschwierigkeiten. Überraschend ist das nicht, sie haben eine gute Mischung aus jungen und alten Spielern. Wir wollen natürlich auch nachweisen, dass unsere Tabellenposition kein Zufall ist. Wir werden versuchen, das wieder zu zeigen, was uns in der Hinrunde ausgezeichnet hat. Das ist ein Heimspiel, wir sind zu Hause noch ungeschlagen und wollen schon Dominanz ausstrahlen. Wenn die Cottbusser dann besser sein sollten, dann ist es so.

Am Samstag ist der Tabellenzweite Energie Cottbus zu Gast. Energie ist nach schwachem Saisonstart oben in der Tabelle angekommen, was für ein Spiel erwarten Sie?

Schon am Freitagabend (18 Uhr) steigt im Amateurstadion der Hertha das Spitzenspiel light, wenn man so will. Im Schatten des Duells an der Tabellenspitze empfängt der Tabellenvierte Hertha II den Dritten Lok Leipzig. Gut möglich, dass einer dieser beiden nach dem Spieltag erster Verfolger des Spitzenreiters ist. Die Formkurve spricht für die Gäste: Während Leipzig seit neun Spielen ungeschlagen ist, konnte die Zweitvertretung des Bundesligisten nur eines der letzten fünf Spiel gewinnen.

Herthas bisher so starker Angriff (47 Tore) schwächelte zuletzt ein wenig, nur fünf Treffer gelangen dem Sturm um Kiprit, Dardai, Ngankam und Co in den letzten sechs Spielen. Auf der Torhüterposition muss Trainer Andreas Neuendorf wohl noch einmal auf Dennis Smarsch verzichten, der für den rotgesperrten Rune Jarstein in den Profikader rücken dürfte. Immerhin gab es dafür gegen Erfurt von den Profis Mittelfeldspieler Eduard Löwen als "Leihgabe" - mal sehen, ob auch diesmal ein Bundesligaspieler aushilft.