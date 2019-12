Es war ein guter Start für die deutschen Schwimmer bei der Kurzbahn-EM - und dafür sorgte ein Potsdamer: Christian Diener hat zum Auftakt der Wettkämpfe in Glasgow Silber geholt. Der 26-Jährige musste sich über 200 Meter Rücken in 1:50,05 Minuten nur dem dreimaligen Kurzbahn-Weltmeister Radoslaw Kawecki aus Polen geschlagen geben, der 79 Hundertstelsekunden früher anschlug. Der Berliner Ole Braunschweig war hingegen bereits im Vorlauf gescheitert.

Diener, der am Morgen im Vorlauf in 1:50,18 Minuten der Schnellste gewesen war, hatte nach der Hälfte des Rennens noch geführt, musste Kawecki dann aber ziehen lassen. So verpasste er seinen ersten internationalen Einzeltitel ebenso wie den von ihm selbst gehaltenen deutschen Rekord (1:49,14/2014).

Bis Sonntag werden in Schottland Medaillen in insgesamt 40 Disziplinen vergeben. 539 Sportler haben gemeldet, 38 deutsche Schwimmer sind dabei. Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock und Weltrekordlerin Sarah Köhler lassen die Titelkämpfe knapp acht Monate vor Olympia aus.