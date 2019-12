Der Berliner Schwimmer Ramon Klenz hat bei den Kurzbahn-Europameisterschaften in Glasgow die Silbermedaille gewonnen. Über 200 Meter Schmetterling musste er sich in einer Zeit von 1:51,51 Minuten nur dem Griechen Andreas Vazaios geschlagen geben.

Auch Christian Diener gewann am Abschlusstag eine weitere Medaille. Der Potsdamer wurde über 50 Meter Rücken in 23,07 Sekunden Zweiter hinter Kliment Kolesnikow aus Russland (22,75). Für Diener war es in Schottland die insgesamt dritte Silbermedaille.