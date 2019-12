Bild: imago images/Revierfoto

Am 10. Januar tragen Deutschland und Korea das Eröffnungsspiel der Handball-WM in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin aus. Das Turnier findet in Deutschland und Dänemark statt. Die Vorrundenspiele der Deutschen werden alle in der Bundeshauptstadt ausgetragen. Das Team von Nationaltrainer Christian Prokop scheidet im Halbfinale gegen Norwegen aus und beendete die WM als Vierter. Mitgastgeberland Dänemark holt sich vor heimischen Publikum den Titel.