Bild: dpa/Ralf Mueller

Sportlerwahl 2019 in Berlin und Brandenburg - Union räumt doppelt ab

14.12.19 | 21:48

Doppelter Jubel beim 1. FC Union Berlin. Der Bundesliga-Aufsteiger hat am Samstagabend bei der Sportlerwahl 2019 in Berlin gleich doppelt abgeräumt. Im Estrel in Neukölln wurde das Team als Mannschaft des Jahres ausgezeichnet, Coach Urs Fischer wurde zudem als Trainer des Jahres geehrt. Der Schweizer war 2018 nach Köpenick gewechselt und führte die Eisernen auf Anhieb in die Bundesliga. Für den 1. FC Union Berlin war es der erste Bundesliga-Aufstieg in der Vereinsgeschichte.



Auch Krawzow und Hausding jubeln

Zur Sportlerin des Jahres wurde Elena Krawzow gewählt. Die 25-jährige Para-Schwimmerin verbesserte in diesem Jahr den Weltrekord über 100 Meter und gewann bei der Schwimm-WM Gold. Bereits zum dritten Mal wurde Patrick Hausding zum Sportler des Jahres gekürt. Der Wasserspringer triumphierte bei den Europameisterschaften in Kiew gleich zwei Mal: Vom Ein-Meter-Brett und im Team.



Sonderpreis für die Übertragung der Finals

Einen Sonderpreis erhielten unter anderem ARD und ZDF für die Übertragung der Finals. Am 3. und 4. August 2019 wurden Meisterschaften in zehn Sportarten gleichzeitig in der Hauptstadt ausgetragen, insgesamt wurde rund 20 Stunden lang live gesendet, der rbb war während der Finals federführend. Stellvertretend entgegengenommen wurde der Preis von Sportsenator Andreas Geisel, Katrin Günther, Programmsbereichsleiterin Service und Sport des rbb sowie von Andrea Halte, ZDF-Redaktionsleiterin "Sport täglich".



Emma Hinze, Ronny Rauhe und der SC Potsdam siegen in Brandenburg

Bei der Sportlerwahl am Abend in Brandenburg gewannen in allen drei Kategorien jeweils Sportler zum ersten Mal die Auszeichnung "Sportler des Jahres". In der Metropolis Halle wurde die Radsportlerin Emma Hinze als beste Sportlerin ausgezeichnet. Bei den Männer wurde der 16-fache Kanuweltmeister Ronny Rauhe geehrt. Zur Mannschaft des Jahres wurden die Volleyballerinnen des SC Potsdam gekürt.